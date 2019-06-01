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Новый посол России в Беларуси Мезенцев прибыл в Минск
Источник материала: Интерфакс
Новый российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев 2 июня прибыл в Минск, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе посольства России в Беларуси.
"Мезенцев прибыл в Минск ", - заявили в пресс-службе.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Михаила Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Мезенцева послом в Минске. Мезенцев являлся членом Совета Федерации, ранее занимал пост губернатора Иркутской области, был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.
29 мая Мезенцев сложил с себя полномочия сенатора.
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Новый российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев 2 июня прибыл в Минск, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе посольства России в Беларуси....
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