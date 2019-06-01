Новый посол России в Беларуси Мезенцев прибыл в Минск

Источник материала: Интерфакс

Новый российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев 2 июня прибыл в Минск, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе посольства России в Беларуси.

"Мезенцев прибыл в Минск ", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Михаила Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Мезенцева послом в Минске. Мезенцев являлся членом Совета Федерации, ранее занимал пост губернатора Иркутской области, был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.

29 мая Мезенцев сложил с себя полномочия сенатора.