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Новый посол России в Беларуси Мезенцев прибыл в Минск

02.06.2019 15:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Новый российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев 2 июня прибыл в Минск, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе посольства России в Беларуси.

"Мезенцев прибыл в Минск ", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Михаила Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Мезенцева послом в Минске. Мезенцев являлся членом Совета Федерации, ранее занимал пост губернатора Иркутской области, был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.

29 мая Мезенцев сложил с себя полномочия сенатора.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев 2 июня прибыл в Минск, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе посольства России в Беларуси....
 
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