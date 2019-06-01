ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восемь человек госпитализированы в результате ДТП с пассажирским автобусом в Ростовской области - Минздрав региона

02.06.2019 14:26 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Восемь пострадавших, в том числе трое детей, доставлены в больницу после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Аксайском районе Ростовской области, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Минздраве региона в воскресенье.

"Восемь человек доставлены в центральную районную больницу Аксайского района, из них трое детей", - сказал представитель ведомства.

Ранее со ссылкой на управление МВД РФ по Ростовской области сообщалось, что в аварии с участием грузовика и пассажирского автобуса на трассе М4 Дон (1049 км) пострадали девять человек.

По предварительной информации, водитель автобуса столкнулся с грузовым автомобилем "Ман", который на "зебре" пропускал пешеходов. После этого автобус по касательной задел стоящие KIA Rio и грузовик Renault.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восемь пострадавших, в том числе трое детей, доставлены в больницу после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Аксайском районе Ростовской области,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ва Украіне на музычным фэсце абваліўся дах сцэны, адзін чалавек загінуў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика