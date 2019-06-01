Восемь человек госпитализированы в результате ДТП с пассажирским автобусом в Ростовской области - Минздрав региона

Источник материала: Интерфакс

Восемь пострадавших, в том числе трое детей, доставлены в больницу после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Аксайском районе Ростовской области, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Минздраве региона в воскресенье.

"Восемь человек доставлены в центральную районную больницу Аксайского района, из них трое детей", - сказал представитель ведомства.

Ранее со ссылкой на управление МВД РФ по Ростовской области сообщалось, что в аварии с участием грузовика и пассажирского автобуса на трассе М4 Дон (1049 км) пострадали девять человек.

По предварительной информации, водитель автобуса столкнулся с грузовым автомобилем "Ман", который на "зебре" пропускал пешеходов. После этого автобус по касательной задел стоящие KIA Rio и грузовик Renault.