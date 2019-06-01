В Харькове свалили бюст Жукова

Источник материала: Интерфакс

В Харькове в воскресенье днем повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", активисты ряда партий и движений устроили "коридор позора" людям, направлявшимся на съезд партии "Доверяй делам".

"Доверяй делам" - т.н. "партии мэров" с участием городских руководителей Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.

Спустя некоторое время часть активистов направилась к стоящему в нескольких сотнях метров от Дворца спорта бюсту Жукова. За ними последовали обеспечивающие правопорядок в районе Дворца правоохранители и попытались воспрепятствовать сносу памятника, однако не преуспели в этом.

На постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.