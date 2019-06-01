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Кремль пока не получал сигналов от Вашингтона по поводу встречи Путина и Трампа

02.06.2019 14:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Импульсов из Вашингтона, направленных на подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "двадцатки" в Окинаве, пока не поступало, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона", - сказал Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, началась ли какая-то формализация предложения о встрече Путин-Трамп со стороны США.

 
 
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Импульсов из Вашингтона, направленных на подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "двадцатки" в Окинаве, пока не...
 
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