Минчанин выиграл в российском шоу талантов и получил 1 миллион рублей

«Минск-Новости» . Видео выступления юного артиста опубликовано на YouTube-канале проекта, сообщает агентство





«Битва талантов» организована академией популярной музыки Игоря Крутого и представляет собой один из самых крупных проектов в формате талант-шоу для подростков на телеканале СТС-Love. В третьем сезоне «Битвы» сражались исполнители от 8 до 16 лет за главный приз в 1 млн российских рублей.





Среди членов жюри проекта оказались именитые музыканты Валерия, Денис Клявер и Стас Пьеха, которые и присудили в финале шоу победу беларусу.