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Минчанин выиграл в российском шоу талантов и получил 1 миллион рублей

02.06.2019 16:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанин Никита Белько стал победителем шоу «Битва талантов» и получил приз в 1 млн российских рублей.

Видео выступления юного артиста опубликовано на YouTube-канале проекта, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Битва талантов» организована академией популярной музыки Игоря Крутого и представляет собой один из самых крупных проектов в формате талант-шоу для подростков на телеканале СТС-Love. В третьем сезоне «Битвы» сражались исполнители от 8 до 16 лет за главный приз в 1 млн российских рублей.

Среди членов жюри проекта оказались именитые музыканты Валерия, Денис Клявер и Стас Пьеха, которые и присудили в финале шоу победу беларусу.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин Никита Белько стал победителем шоу «Битва талантов» и получил приз в 1 млн российских рублей.
 
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