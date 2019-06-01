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Зачем раздражать народ очередной «копейкой»? «Белнефтехиму» подсказали, как заработать больше, не повышая свои цены

02.06.2019 16:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Креативную идею для концерна «Белнефтехим» на эти выходные подсказали пользователи соцсетей.

О предложении пользователей соцсетей пишет 1reg.by:

«Можно просто снизить объем выдачи топлива на заправках. Действующую цену можно привязать не к литру, а к 900 граммам. На молоке же в России давно так делают. А у нас – пиво по 0,9 литра заходит за милую душу как литрушка», – шутят в интернете.

К своему предложению пользователи прикладывают такой фотошоп:



Пока не понятно, прислушаются ли в концерне к пользователям Сети. Но топливо с сегодняшнего дня снова подорожало на очередную копейку. И это – уже в 15-ый раз с начала года.



«Концерном будет продолжен мониторинг ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов в июне и с учетом ее развития сформированы решения о дальнейшем изменении цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», – отметили в«Белнефтехимe».

При сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики, пообещали в концерне.

 


 
 
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Креативную идею для концерна «Белнефтехим» на эти выходные подсказали пользователи соцсетей.
 
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