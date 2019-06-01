"Минск-Новости" главный инженер филиала "Энергосбыт" предприятий "Минскэнерго" Олег Египцев. По его информации, таким образом минчане "украли" электроэнергии на сумму 2,176 млн рублей. В бытовом секторе выявили 483 случая, а сумма ущерба здесь составила 128,1 тысячи рублей. Об этом сообщил агентствуглавный инженер филиала "Энергосбыт" предприятий "Минскэнерго" Олег Египцев. По его информации, таким образом минчане "украли" электроэнергии на сумму 2,176 млн рублей. В бытовом секторе выявили 483 случая, а сумма ущерба здесь составила 128,1 тысячи рублей.





Специалист отмечает, что масштабы хищения электричества сейчас малы по сравнению с 1990-2000 годами, но тем не менее в этом году выявлено на 58 случаев больше нарушений. В частных домах злоупотреблений намного больше, чем в многоквартирных.









Минчане по-прежнему используют различные технические ухищрения, чтобы заставить счетчик электроэнергии работать медленнее и таким образом "накручивать" меньше киловатт в час, чем потребляется в реальности.





За хищение электроэнергии предусмотрен штраф в пятикратным размере от причиненного ущерба.