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В "Минскэнерго" рассказали, сколько электроэнергии украли в столице потребители

02.06.2019 16:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За первые четыре месяца в Минске выявлено 1599 случаев самовольного, безучетного потребления электроэнергии.

Об этом сообщил агентству "Минск-Новости" главный инженер филиала "Энергосбыт" предприятий "Минскэнерго" Олег Египцев. По его информации, таким образом минчане "украли" электроэнергии на сумму 2,176 млн рублей. В бытовом секторе выявили 483 случая, а сумма ущерба здесь составила 128,1 тысячи рублей.

Специалист отмечает, что масштабы хищения электричества сейчас малы по сравнению с 1990-2000 годами, но тем не менее в этом году выявлено на 58 случаев больше нарушений. В частных домах злоупотреблений намного больше, чем в многоквартирных.


Минчане по-прежнему используют различные технические ухищрения, чтобы заставить счетчик электроэнергии работать медленнее и таким образом "накручивать" меньше киловатт в час, чем потребляется в реальности.

За хищение электроэнергии предусмотрен штраф в пятикратным размере от причиненного ущерба.

 
Теги: Минск
 
 
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За первые четыре месяца в Минске выявлено 1599 случаев самовольного, безучетного потребления электроэнергии.
 
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