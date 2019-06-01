|
В "Минскэнерго" рассказали, сколько электроэнергии украли в столице потребители
Источник материала: Партизан
За первые четыре месяца в Минске выявлено 1599 случаев самовольного, безучетного потребления электроэнергии.
Об этом сообщил агентству
Специалист отмечает, что масштабы хищения электричества сейчас малы по сравнению с 1990-2000 годами, но тем не менее в этом году выявлено на 58 случаев больше нарушений. В частных домах злоупотреблений намного больше, чем в многоквартирных.
Минчане по-прежнему используют различные технические ухищрения, чтобы заставить счетчик электроэнергии работать медленнее и таким образом "накручивать" меньше киловатт в час, чем потребляется в реальности.
За хищение электроэнергии предусмотрен штраф в пятикратным размере от причиненного ущерба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За первые четыре месяца в Минске выявлено 1599 случаев самовольного, безучетного потребления электроэнергии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)