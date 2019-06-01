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Посольство в США оказывает помощь родственникам погибшего беларуса

02.06.2019 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он был застрелен в городе Вирджиния-Бич.

Посольство Беларуси в США оказывает всю необходимую консульско-правовую помощь родственникам Александра Гусева, сообщает МИД.

Уроженец Могилева, переехавший в США в 2003 году, был застрелен в пятницу в городе Вирджиния-Бич. Он погиб в результате стрельбы, устроенной мужчиной в муниципальном здании.

Всего в результате стрельбы погибло 12 человек.

 
Теги: Могилев
 
 
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