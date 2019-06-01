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Посольство в США оказывает помощь родственникам погибшего беларуса
Источник материала: Партизан
Он был застрелен в городе Вирджиния-Бич.
Посольство Беларуси в США оказывает всю необходимую консульско-правовую помощь родственникам Александра Гусева,
Уроженец Могилева, переехавший в США в 2003 году, был застрелен в пятницу в городе Вирджиния-Бич.
Всего в результате стрельбы погибло 12 человек.
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Он был застрелен в городе Вирджиния-Бич.
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