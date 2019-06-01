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Китайский производитель оборудования для майнинга хочет вступить в ПВТ и «Великий камень»

02.06.2019 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китайцы хотят создать дочернюю компанию в Беларуси для выхода на европейский рынок.

2 июня в Китае состоялась встреча посла Беларуси Кирилла Рудого и гендиректора компании Heshu Software Ltd. Тана Йи (Tang Yi), сообщает пресс-служба беларусского посольства.

Стороны обсуждали вступление китайской компании в индустриальный парк «Великий камень» и регистрацию в качестве резидента в беларусском Парке высокий технологий.



Беларусские дипломаты уже знакомились с деятельностью китайской компании. В конце ноября прошлого года генконсул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель посещал офис Heshu Software и познакомился с продуктами компании, в том числе с оборудованием для майнинга криптовалют и других вычислений серии Jiajiabao. Во время прошлогодней встречи китайские бизнесмены приняли решение открывать дочернее предприятие в Беларуси для выхода на европейский рынок.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Китайцы хотят создать дочернюю компанию в Беларуси для выхода на европейский рынок.
 
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