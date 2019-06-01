Теплым, засушливым, но без аномалий. Каким прогнозируют лето в этом году

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Лето должно быть теплым





В Белгидромете долгосрочные прогнозы на сезон не составляют. Информация о том, каким прогнозируется первый летний месяц июнь, появится на следующей неделе.









По предварительному прогнозу наших синоптиков, на неделе с 3 по 9 июня минимальная температура ночью составит +10…17°С, максимальная днем +23…29°С. Во многих регионах страны будет преобладать сухая погода.





Тем временем Росгидромет сделал вероятностный прогноз температурного режима и осадков в России на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2019 года. Оправдываемость этого прогноза 69−72%. В прогнозе в том числе есть сведения о погоде в июне-августе этого года.





По этому прогнозу, в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, температура в июне и июле будет около нормы, а вот в августе будет жарко — российские синоптики прогнозируют температуру выше нормы. Каких-то аномалий в плане осадков в этом регионе на протяжении лета не прогнозируется.





Однако перенести эти данные на территорию Беларуси может быть проблематично. В Росгидромете ранее отмечали, что это методологически неправильно.





Американская медиакомпания AccuWeather, которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру, уже сделала прогноз погоды на лето. По их оценкам, лето в Европе будет жарким. Беларусь на карте компании обозначена под английским словом warm, а это значит «теплый». Также летом в Европе, скорее всего, будет засуха, а Балканскому полуострову угрожают грозы.





Предполагается, что жара начнется в июне на Пиренейском полуострове и будет распространяться на север и восток в течение всего лета. Температура выше 38 °C может быть в северной Франции, Бельгии, Нидерландах, Словакии, Венгрии и у наших соседей в Польше.





До середины июня погода будет хорошей, а там, где много майских жуков, наступит засуха





Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская говорит, что пока народные приметы показывают, что лето у нас будет классическим, каких-то аномалий не предвидится. Но утверждать категорично нельзя, потому что каждый день привносит коррективы на будущее. Тем более что в одной части Беларуси погода может быть одна, в другой — другая.





22 мая по народному календарю был Никола Вешний. В этот день было тепло, а значит, до Троицы, то есть до 16 июня погода будет хорошей.





— Этот весь период до Троицы называется «пролетье». Считается, что весна еще бушует на полную. У Троицы были еще названия — «зялёныя святки» и «зелянец». Троица отмечается на седьмой неделе после Пасхи, а она была чудесная, это значит, что до Троицы и Купалья тоже должна быть неплохая погода, — говорит фольклорист.





Если на Троицу погода будет хорошей, то летом тоже будет неплохой. Если на Троицу пойдет дождь, то он будет лить семь недель.





Показателем того, сухим ли будет лето, издревле считали майский жуков. Где их много, там лето будет засушливым.





25 мая важно было обратить внимание на рассвет, если он яркий — то лето будет сухим.





— Вроде бы рассвет был нормальным, поэтому лето должно быть классическим.





Похолоданий пока тоже не будет, так как по народным приметам к холоду свистит снегирь, а этого пока не наблюдается.