Новый посол России в Беларуси Мезенцев прибыл в Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства Алексей Маскалев.

Мезенцев был назначен российским послом в конце апреля по указу президента РФ Владимира Путина. На этом посту он сменил Михаила Бабича. Ранее Мезенцев представлял Сахалинскую область в Совете Федерации.

«Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии сегодня прибыл в Минск», – сказал Маскалев.

По словам нового главы российской дипмиссии в Беларуси, он намерен поддерживать «огромную, по-своему уникальную практику взаимодействия между Россией и Беларусью».