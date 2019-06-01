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Новый посол России в Беларуси Мезенцев прибыл в Минск

02.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства Алексей Маскалев.

Мезенцев был назначен российским послом в конце апреля по указу президента РФ Владимира Путина. На этом посту он сменил Михаила Бабича. Ранее Мезенцев представлял Сахалинскую область в Совете Федерации.

«Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии сегодня прибыл в Минск», – сказал Маскалев.

По словам нового главы российской дипмиссии в Беларуси, он намерен поддерживать «огромную, по-своему уникальную практику взаимодействия между Россией и Беларусью».



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Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Мезенцев был назначен российским послом в конце апреля.
 
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