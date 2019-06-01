Тренер «Тоттенхэма» о финале ЛЧ: Проигрывать очень больно

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Тоттенхэма» Мауриcио Почеттино по следам поражения в финале Лиги чемпионов не скрывал разочарования, но нашел хорошие слова в адрес своей команды и тренера соперников, сообщает официальный сайт УЕФА.



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— Трудно говорить — мы очень расстроены. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Но я горжусь своими парнями. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд сильно повлиял на ход матча.

Хочу поздравить Клоппа, его игроков, клуб и болельщиков — «Ливерпуль» провел потрясающий сезон. Они фантастически играли. Проигрывать очень больно, но мы должны двигаться вперед. Конечно, будет нелегко, но после нескольких часов мы должны перенастроиться и найти что-то положительное, — сказал наставник «Тоттенхэма».

Почеттино покинул зал для пресс-конференций со словами благодарности в адрес работников СМИ.