Студенты академии придумывают, как заработать деньги

Источник материала: Горецкий вестник

В горецкой старап-школе провели День эксперта. Участвовали четыре студенческих команды, каждая из которых презентовала свои бизнес-проекты.





В качестве экспертов выступили директор рекламного агентства “Новый город” и центра поддержки предпринимательства Дмитрий Рябцев, директор ЧУП “Проспект Инвест” Андрей Сидоренко, директор ООО “Технопарк Горки” Андрей Тимаев, декан факультета бизнеса и права Наталья Глушакова, заведующий кафедрой агробизнеса Виктор Васильев.





Среди озвученных замыслов были платформа в интернете для рекламы услуг, социальный профориентационный проект, интернет-ресурс по обмену услугами. Самой перспективной эксперты признали идею о дистанционной электронной печати, которая могла бы завоевать популярность среди студенческой аудитории.





















































Сергей Владимиров