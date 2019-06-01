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Студенты академии придумывают, как заработать деньги

02.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В горецкой старап-школе провели День эксперта. Участвовали четыре студенческих команды, каждая из которых презентовала свои бизнес-проекты.

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги
Эксперты

 

В качестве экспертов выступили директор рекламного агентства “Новый город” и центра поддержки предпринимательства Дмитрий Рябцев, директор ЧУП “Проспект Инвест” Андрей Сидоренко, директор ООО “Технопарк Горки” Андрей Тимаев, декан факультета бизнеса и права Наталья Глушакова, заведующий кафедрой агробизнеса Виктор Васильев.

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги

 

Среди озвученных замыслов были платформа в интернете для рекламы услуг, социальный профориентационный проект, интернет-ресурс по обмену услугами. Самой перспективной эксперты признали идею о дистанционной электронной печати, которая могла бы завоевать популярность среди студенческой аудитории.

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги
Проект BRO Print эксперты признали лучшим

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги

 

Студенты академии придумывают, как заработать деньги

 

Сергей Владимиров


 
Теги: Брест
 
 
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  В горецкой старап-школе провели День эксперта. Участвовали четыре студенческих команды, каждая из которых презентовала свои бизнес-проекты.     В качестве...
 
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