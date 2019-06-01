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Новое фото 7-летней дочери Кристины Орбакайте умилило соцсети
Источник материала: СТВ
Новости России. Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками фотографией дочери, которую девочка разместила на своей странице в Instagram.
«С нашим праздником! С Днём Защиты детей», –
Мама девочки не устояла перед возможностью похвастаться дочкой и продублировала запись Клавдии в своём аккаунте.
Поклонники певицы тепло отреагировали на материнские чувства Орбакайте, написали множество комплиментов Земцовой и порадовались, что семья не забывает о правилах безопасности. На фото видно, что девочка пристёгнута ремнями.
Кстати, совсем недавно Кристина Эдмундовна праздновала 48-летие. В честь этого события мы собрали несколько снимков, чтобы посмотреть, как взрослела и менялась певица.
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Новости России. Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками фотографией дочери, которую девочка разместила на своей странице в Instagram. «С...
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