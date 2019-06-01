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Новое фото 7-летней дочери Кристины Орбакайте умилило соцсети

02.06.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками фотографией дочери, которую девочка разместила на своей странице в Instagram.  

«С нашим праздником! С Днём Защиты детей», – написала Клавдия Земцова.  

Мама девочки не устояла перед возможностью похвастаться дочкой и продублировала запись Клавдии в своём аккаунте.  

Новое фото 7-летней дочери Кристины Орбакайте умилило соцсети
Фото: instagram.com/claudiazemtsova  

Поклонники певицы тепло отреагировали на материнские чувства Орбакайте, написали множество комплиментов Земцовой и порадовались, что семья не забывает о правилах безопасности. На фото видно, что девочка пристёгнута ремнями.  

Кстати, совсем недавно Кристина Эдмундовна праздновала 48-летие. В честь этого события мы собрали несколько снимков, чтобы посмотреть, как взрослела и менялась певица.  

Посмотреть большой фотофакт можно здесь.  

Люди в материале: Кристина Орбакайте, Клавдия Земцова
 
 
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Новости России. Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками фотографией дочери, которую девочка разместила на своей странице в Instagram.   «С...
 
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