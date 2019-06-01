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В Украине на рок-фестивале обрушилась крыша сцены: один человек погиб
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Днепропетровской области Украины на рок-фестивале обрушилась крыша сцены: один человек погиб, еще несколько получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвой оказался мужчина из числа обслуживающего персонала.
Причиной обрушения сценической конструкции стал сильный ураган – скорость ветра достигала 30 м/с. Из-за стихии пострадали и другие постройки, некоторые рухнули на припаркованные рядом машины. Все зрители были срочно эвакуированы, а фестиваль пришлось закрыть.
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Новости Украины. В Днепропетровской области Украины на рок-фестивале обрушилась крыша сцены: один человек погиб, еще несколько получили травмы, сообщили в...
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