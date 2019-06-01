Беларусь и Казахстан будут искать новые кооперационные проекты

Источник материала: Ежедневник





1 июня 2019 года состоялся рабочий визит в г.Нур-Султан (Казахстан) белорусской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра Беларуси Александром Турчиным.

Данный визит организован в целях подготовки запланированного на вторую половину 2019 года официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Совмина.

В состав белорусской делегации вошли представители руководства Министерства промышленности, концерна ”Белнефтехим“ и руководители ведущих белорусских машиностроительных предприятий.

В ходе визита состоялись встречи Александра Турчина с премьер-министром Республики Казахстан Маминым А.У., первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром финансов Республики Казахстан Смаиловым А.А., заместителем премьер-министра Республики Казахстан Касымбеком Ж.М., а также другими членами правительства Республики Казахстан и представителями казахстанских деловых кругов.

Стороны детально обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-казахстанских отношений, ход подготовки предстоящих мероприятий двусторонней повестки дня.

Особый акцент сделан на необходимости развития действующих и поиске новых совместных кооперационных проектов. Отмечена необходимость завершения подготовки к подписанию ряда двусторонних документов, включая Соглашение между правительствами Беларуси Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь, а также значимых коммерческих контрактов между субъектами хозяйствования двух стран.