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Мальчик из Минска выиграл российское шоу талантов. И миллион российских рублей
Источник материала: KYKY>
Хорошие новости: малик из Минска Никита Белько победил на российском шоу «Битва талантов», за что получил один миллион российских рублей (примерно 32 тысячи беларуских рублей),
Никите 14 лет, он окончил 8 класс Республиканской гимназии-колледже при Белорусской академии музыки по фортепиано,
Что за «Битва талантов»?
Шоу, организованное академией популярной музыки Игоря Крутого. Это один из крупнейших проектов в формате талант-шоу для подростков на телеканале СТС-Love. Никита выиграл третий сезон шоу, в котором участвовали дети от 8 до 16 лет.
Фото предоставлено Светланой Белько
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Хорошие новости: малик из Минска Никита Белько победил на российском шоу «Битва талантов», за что получил один миллион российских рублей (примерно 32 тысячи...
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