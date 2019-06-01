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Мальчик из Минска выиграл российское шоу талантов. И миллион российских рублей

02.06.2019 16:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Хорошие новости: малик из Минска Никита Белько победил на российском шоу «Битва талантов», за что получил один миллион российских рублей (примерно 32 тысячи беларуских рублей), сообщают «Минск-Новости». 

Никите 14 лет, он окончил 8 класс Республиканской гимназии-колледже при Белорусской академии музыки по фортепиано, пишет ex-press.by. Мальчик занимается вокалом с пяти лет. С девяти лет делает это в Эстрадной мастерской Василия Сенькова.

«Конечно, хотелось бы потратить эти деньги на ноутбук, на отдых на море, так как уже несколько лет не отдыхал, и на разные другие вещи, которые хочется иметь подростку. Но так как мама воспитывает меня одна, то планируем потратить эти деньги на мое образование, чтобы я стал профессионалом своего дела», – рассказал Никита журналистам.

Что за «Битва талантов»? 

Шоу, организованное академией популярной музыки Игоря Крутого. Это один из крупнейших проектов в формате талант-шоу для подростков на телеканале СТС-Love. Никита выиграл третий сезон шоу, в котором участвовали дети от 8 до 16 лет. 

Среди членов жюри, которые и отдали победу беларусу, были: Валерия, Денис Клявер и Стас Пьеха. 

Фото предоставлено Светланой Белько

 
Теги: Минск
 
 
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Хорошие новости: малик из Минска Никита Белько победил на российском шоу «Битва талантов», за что получил один миллион российских рублей (примерно 32 тысячи...
 
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