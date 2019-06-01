Мальчик из Минска выиграл российское шоу талантов. И миллион российских рублей

Источник материала: KYKY

Хорошие новости: малик из Минска Никита Белько победил на российском шоу «Битва талантов», за что получил один миллион российских рублей (примерно 32 тысячи беларуских рублей), сообщают «Минск-Новости».

Никите 14 лет, он окончил 8 класс Республиканской гимназии-колледже при Белорусской академии музыки по фортепиано, пишет ex-press.by. Мальчик занимается вокалом с пяти лет. С девяти лет делает это в Эстрадной мастерской Василия Сенькова.



«Конечно, хотелось бы потратить эти деньги на ноутбук, на отдых на море, так как уже несколько лет не отдыхал, и на разные другие вещи, которые хочется иметь подростку. Но так как мама воспитывает меня одна, то планируем потратить эти деньги на мое образование, чтобы я стал профессионалом своего дела», – рассказал Никита журналистам.

Что за «Битва талантов»?

Шоу, организованное академией популярной музыки Игоря Крутого. Это один из крупнейших проектов в формате талант-шоу для подростков на телеканале СТС-Love. Никита выиграл третий сезон шоу, в котором участвовали дети от 8 до 16 лет.



Среди членов жюри, которые и отдали победу беларусу, были: Валерия, Денис Клявер и Стас Пьеха.

Фото предоставлено Светланой Белько