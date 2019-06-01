В Украине на рок-фестивале ветер обрушил крышу сцены, погиб человек

УНИАН со ссылкой на службу по ЧС Днепропетровской области. Погибший — работник фестиваля, один из монтажников, 1971 года рождения. Также 52-летняя женщина получила перелом ноги, у 41-летнего мужчины перелом ступни, они в больнице. Об этом сообщаетсо ссылкой на службу по ЧС Днепропетровской области. Погибший — работник фестиваля, один из монтажников, 1971 года рождения. Также 52-летняя женщина получила перелом ноги, у 41-летнего мужчины перелом ступни, они в больнице.





Кроме того, ветер снес батут, часть палаток. Спасатели вытащили 53 автомобиля, которые не могли выехать из-за подтоплений от сильного ливня, помогли 153 людям.









Фестивль проходил возле села Жовтоолександровка Пятихатского района. Зрителей было около 10 тысяч. Вечером началась гроза с ливнем и порывами ветра. Ветер и обрушил крышу сцены. Как сообщил в Instagram музыкант Дмитрий Шуров («Pianoбой»), дождь лил стеной, от ветра падали деревья, люди пытались покинуть площадку фестиваля, начался хаос.





Сегодня должен был проходить 2-й день фестиваля, но все мероприятия были отменены.



