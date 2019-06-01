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Новый российский посол Мезенцев прибыл в Минск
Источник материала: Партизан
Сегодня, 2 июня, назначенный послом России в Беларуси Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск.
Фото: council.gov.ru
Об этом
Дмитрий Мезенцев был назначен послом в Беларуси 30 апреля. Ранее он был сенатором в Совете Федерации от Сахалинской области и председателем комитета СФ по экономической политике. Полномочия сенатора были досрочно сняты с него 29 мая. Еще раньше Мезенцев был губернатором Иркутской области России.
Еще до прибытия в Минск Мезенцев дал ряд интервью, в которых затронул вопросы беларусско-российских отношений. Вчера в интервью
Новый посол РФ в Беларуси был назначен после отставки с этого поста Михаила Бабича. Последний был освобожден от должности, не проработав и года, после ряда скандалов из-за своих высказываний и обострения отношений двух стран. При этом у Бабича был статус спецпредставителя президента России в Беларуси по торгово-экономическому сотрудничеству. Мезенцев такого статуса не получил.
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Сегодня, 2 июня, назначенный послом России в Беларуси Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск.
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