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Новый российский посол Мезенцев прибыл в Минск

02.06.2019 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 2 июня, назначенный послом России в Беларуси Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск.


Фото: council.gov.ru

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе посольства.

Дмитрий Мезенцев был назначен послом в Беларуси 30 апреля. Ранее он был сенатором в Совете Федерации от Сахалинской области и председателем комитета СФ по экономической политике. Полномочия сенатора были досрочно сняты с него 29 мая. Еще раньше Мезенцев был губернатором Иркутской области России.

Еще до прибытия в Минск Мезенцев дал ряд интервью, в которых затронул вопросы беларусско-российских отношений. Вчера в интервью ТАСС он заявил, что двум странам «нужно больше ценить наработанные результаты сотрудничества и глубину взаимоотношений», и позвал минчан на концерт 8 июня в честь Дня многонациональной России, где выступят звезды российской эстрады. А 29 мая в интервью каналу «Россия 24» Мезенцев подчеркнул, что правильно называть нашу страну «Беларусь», а не «Белоруссия».


Новый посол РФ в Беларуси был назначен после отставки с этого поста Михаила Бабича. Последний был освобожден от должности, не проработав и года, после ряда скандалов из-за своих высказываний и обострения отношений двух стран. При этом у Бабича был статус спецпредставителя президента России в Беларуси по торгово-экономическому сотрудничеству. Мезенцев такого статуса не получил.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 2 июня, назначенный послом России в Беларуси Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск.
 
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