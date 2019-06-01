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Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»

02.06.2019 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американка Серена Уильямс потерпела поражение от своей соотечественницы Софьи Кенин в матче третьего круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу 20-летней американки.

Следующей соперницей Кенин станет австралийка Эшли Барти.

 
 
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Американка Серена Уильямс потерпела поражение от своей соотечественницы Софьи Кенин в матче третьего круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема —...
 
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