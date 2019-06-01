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Может я ку-ку, в мерседесике без крыши. Ленинград представил новое видео

02.06.2019 16:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спустя несколько месяцев после того, как Сергей Шнуров объявил о распаде группы, Ленинград представил новое видео на песню Кабриолет.

Может я ку-ку, в мерседесике без крыши. Ленинград представил новое видео
Группировка Ленинград выпустила новое летнее видео Кабриолет. Главные роли в нем исполнили актриса и со-ведущая шоу Вечерний Ургант Алла Михеева и лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров.

Режиссером видео стала Анна Пармас, которая также работала над видео Экспонат, В Питере пить и Экстаз. В песне звучат цитаты из песен Егора Летова, а сама героиня клипа вызовет такую же симпатию, как и героиня клипа Экспонат.


«Переснимите. Пускай Гудков сыграет парня с курточкой открытой или Ургант», «Вот нравится мне Ленинград за то, что видеоклипы как маленький фильм, отличная работа режиссера, Аллочки да вообще всей команде оператору, статистам — спасибо поржал!», «А ведь когда-то Шнур в интервью Михеевой сказал, что не снимет её в клипе из-за маленькой груди», «Аллочка, Вы снялись в новом клипе Ленинграда? -Да, Иван Андреевич!», — комментируют подписчики канала.

 
 
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Спустя несколько месяцев после того, как Сергей Шнуров объявил о распаде группы, Ленинград представил новое видео на песню Кабриолет.
 
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