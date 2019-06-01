Uber сообщила об убытке в $1,1 миллиарда

отчете Uber по итогам первого квартала текущего года, пишет spektr.by Соответствующие данные приводятся в финансовомпо итогам первого квартала текущего года, пишет





Согласно отчету, число бронирований поездок с помощью сервиса увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость всех совершенных за три месяца поездок превысила $14,6 млрд. Число ежемесячных активных пользователей Uber в мире достигло 93 млн человек.









В мае компания Uber провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). IPO компании стало крупнейшим за последние пять лет, но при этом грозит стать худшим в истории NYSE. В первый же день IPO инвесторы потеряли $617 млн.