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Uber сообщила об убытке в $1,1 миллиарда

02.06.2019 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выручка сервиса такси Uber с января по март 2019 года составила почти $3,1 млрд. При этом компания понесла $1,01 млрд убытков.

Соответствующие данные приводятся в финансовом отчете Uber по итогам первого квартала текущего года, пишет spektr.by

Согласно отчету, число бронирований поездок с помощью сервиса увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость всех совершенных за три месяца поездок превысила $14,6 млрд. Число ежемесячных активных пользователей Uber в мире достигло 93 млн человек.


В мае компания Uber провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). IPO компании стало крупнейшим за последние пять лет, но при этом грозит стать худшим в истории NYSE. В первый же день IPO инвесторы потеряли $617 млн.

 
 
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Выручка сервиса такси Uber с января по март 2019 года составила почти $3,1 млрд. При этом компания понесла $1,01 млрд убытков.
 
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