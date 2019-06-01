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Uber сообщила об убытке в $1,1 миллиарда
Источник материала: Партизан
Выручка сервиса такси Uber с января по март 2019 года составила почти $3,1 млрд. При этом компания понесла $1,01 млрд убытков.
Соответствующие данные приводятся в финансовом
Согласно отчету, число бронирований поездок с помощью сервиса увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость всех совершенных за три месяца поездок превысила $14,6 млрд. Число ежемесячных активных пользователей Uber в мире достигло 93 млн человек.
В мае компания Uber провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). IPO компании стало крупнейшим за последние пять лет, но при этом грозит стать худшим в истории NYSE. В первый же день IPO инвесторы потеряли $617 млн.
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Выручка сервиса такси Uber с января по март 2019 года составила почти $3,1 млрд. При этом компания понесла $1,01 млрд убытков.
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