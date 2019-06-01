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Азаренко вышла в 3-й круг парного разряда «Ролан Гаррос»
Источник материала: Tut.by
Белоруска Виктория Азаренко,
В матче 1/16 финала Виктория Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти взяли верх над дуэтом Виктория Кужмова (Словакия) / Белинда Бенчич (Швейцария) — 4:6. 7:6 (8:6), 6:1. Поединок продолжался 2 часа.
В предыдущей встрече дуэт Азаренко / Барти, имеющий 11-й номер посева в парном разряде, обыграл пару Александру Крунич (Сербия) / Айла Томлянович (Австралия) — 6:1, 6:1.
В одиночном разряде
Еще одна белоруска Арина Соболенко, также
В 1/8 финала дуэт Соболенко / Мертенс, имеющий в Париже 6-й номер посева, сразится с американской парой Джессика Пегула / Дезире Кравчик (Грузия).
Напомним, что в стартовом матче парного разряда Соболенко и Мертенс победили дуэт Хизер Уотсон (Великобритания) / Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:2.
Другая белоруска, Александра Саснович, в одиночном разряде
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Белоруска Виктория Азаренко, завершившая выступления в одиночном турнире «Ролан Гаррос», продолжает борьбу в парных соревнованиях, где вышла уже в 3-й круг.
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