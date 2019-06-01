Азаренко вышла в 3-й круг парного разряда «Ролан Гаррос»

Источник материала: Tut.by

Белоруска Виктория Азаренко, завершившая выступления в одиночном турнире «Ролан Гаррос», продолжает борьбу в парных соревнованиях, где вышла уже в 3-й круг.



Эшли Барти и Виктория Азаренко. Фото: vk.com/tennisby

В матче 1/16 финала Виктория Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти взяли верх над дуэтом Виктория Кужмова (Словакия) / Белинда Бенчич (Швейцария) — 4:6. 7:6 (8:6), 6:1. Поединок продолжался 2 часа.

В предыдущей встрече дуэт Азаренко / Барти, имеющий 11-й номер посева в парном разряде, обыграл пару Александру Крунич (Сербия) / Айла Томлянович (Австралия) — 6:1, 6:1.

В одиночном разряде Азаренко проиграла первой ракетке мира Наоми Осаке на «Ролан Гаррос». WTA назвала тот матч «Битвой титанов».

Еще одна белоруска Арина Соболенко, также завершившая выступления в одиночном турнире «Ролан Гаррос», в парных соревнованиях вышла уже в 3-й круг. В 1/16 финала они вместе с бельгийкой Элизе Мертенс взяли верх над интернациональным дуэтом Ребекка Петерсон (Швеция) / Оксана Калашникова (Грузия) — 6:4, 6:3.

В 1/8 финала дуэт Соболенко / Мертенс, имеющий в Париже 6-й номер посева, сразится с американской парой Джессика Пегула / Дезире Кравчик (Грузия).

Напомним, что в стартовом матче парного разряда Соболенко и Мертенс победили дуэт Хизер Уотсон (Великобритания) / Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:2.

Другая белоруска, Александра Саснович, в одиночном разряде выбывшая в первом круге , завершила выступление и в парном турнире. Вместе с американкой Тейлор Таунсенд в стартовой встрече они проиграли француженкам Диане Парри и Фионе Ферро — 4:6, 5:7.