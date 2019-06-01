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В Беларуси возникли проблемы при оплате товаров и услуг банковскими карточками

02.06.2019 18:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси возникли проблемы в работе некоторых платежных терминалов. Читатели сообщают, что из-за сбоев испытывали трудности при расчете за товары и услуги банковскими карточками, в том числе в торговых сетях и на автозаправках.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Не работают банковские терминалы на заправках» — сообщил читатель. Другие жаловались на невозможность расплатиться уарточками в некоторых магазинах.

В Беларусбанке сообщили, что проблемы с «пластиком» возникли из-за сбоев в работе терминалов компании «Туссон».

«Наблюдаются перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карточек в организациях торговли (сервиса) на терминальном оборудовании, установленном ООО „ТУССОН“, из-за сбоев в работе программно-технических средств», — сообщили в Беларусбанке.

Похожие проблемы возникали в сентябре прошлого года. Тогда их решили к концу дня.

 
 
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Беларуси возникли проблемы в работе некоторых платежных терминалов. Читатели сообщают, что из-за сбоев испытывали сложности при оплате товаров и услуг...
 
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