В Беларуси возникли проблемы при оплате товаров и услуг банковскими карточками

Источник материала: Tut.by

В Беларуси возникли проблемы в работе некоторых платежных терминалов. Читатели сообщают, что из-за сбоев испытывали трудности при расчете за товары и услуги банковскими карточками, в том числе в торговых сетях и на автозаправках.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Не работают банковские терминалы на заправках» — сообщил читатель. Другие жаловались на невозможность расплатиться уарточками в некоторых магазинах.

В Беларусбанке сообщили, что проблемы с «пластиком» возникли из-за сбоев в работе терминалов компании «Туссон».

«Наблюдаются перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карточек в организациях торговли (сервиса) на терминальном оборудовании, установленном ООО „ТУССОН“, из-за сбоев в работе программно-технических средств», — сообщили в Беларусбанке.

Похожие проблемы возникали в сентябре прошлого года. Тогда их решили к концу дня.