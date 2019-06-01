|
В Беларуси возникли проблемы при оплате товаров и услуг банковскими карточками
Источник материала: Tut.by
В Беларуси возникли проблемы в работе некоторых платежных терминалов. Читатели сообщают, что из-за сбоев испытывали трудности при расчете за товары и услуги банковскими карточками, в том числе в торговых сетях и на автозаправках.
«Не работают банковские терминалы на заправках» — сообщил читатель. Другие жаловались на невозможность расплатиться уарточками в некоторых магазинах.
В Беларусбанке сообщили, что проблемы с «пластиком» возникли из-за сбоев в работе терминалов компании «Туссон».
«Наблюдаются перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карточек в организациях торговли (сервиса) на терминальном оборудовании, установленном ООО „ТУССОН“, из-за сбоев в работе программно-технических средств», — сообщили в Беларусбанке.
Похожие проблемы возникали в сентябре прошлого года. Тогда их решили к концу дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуси возникли проблемы в работе некоторых платежных терминалов. Читатели сообщают, что из-за сбоев испытывали сложности при оплате товаров и услуг...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)