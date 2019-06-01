В Августове подписали дорожную карту о сотрудничестве между Гродненской областью и Подлясским воеводством

Источник материала: Вороновская газета





Делегации Гродненщины и Подлясского воеводства сегодня утром приняли участие в торжественном открытии веломаршрута «Август Вело», который соединил пункт пропуска «Лесная — Рудавка» и город Гродно . Во второй половине дня уже в польском городе Августов прошли переговоры, основной темой которых стало развитие дальнейшего сотрудничества между регионами двух стран. Обсудили самые разные вопросы: экономики, социальной сферы, туризма, сельского хозяйства и других сфер.





Значимым событием дня стало подписание дорожной карты развития двустороннего сотрудничества между Гродненской областью и Подлясским воеводством на 2019-2021 годы. Ее подписали председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и маршалок Подлясского воеводства Артур Косицки.

— В дорожной карте на 2019-2021 годы актуализировали целый ряд вопросов, над которыми работали и раньше. Параллельно возникли новые. В том числе – строительство дорог от Августовского канала, а также вокруг канала, — отметил Владимир Кравцов. — Обсудили вопросы ремонта, эксплуатации канала, его развитие, включая создание музея. Говорили о развитии приграничной структуры.



Параллельно обсудили ход реализации существующих проектов. Намечены планы на перспективу.









— Договорились активно поработать по пункту пропуска «Софиево – Липщаны», чтобы сделать его международным, открыть и тем самым упростить посещение туристами двух стран. Еще раз обсудили вопрос о подготовке документов для включения Августовского канала в список всемирного наследия ЮНЕСКО как объекта общего для двух стран, — рассказал Владимир Кравцов.

Дорожная карта предусматривает сотрудничество в самых разных областях и сферах. В том числе – обмен информацией о проводимых в двух странах мероприятиях, интересных туристам, дальнейшее сотрудничество по развитию туристических маршрутов, обменные гастроли творческих коллективов, в том числе театральных, сотрудничество в сфере агротуризма и популяризация общего кулинарного наследия. Дорожная карта определяет общие направления, в перспективе она будет наполнена конкретными проектами и идеями.







Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Анна КАСПЕР https://grodnonews.by/