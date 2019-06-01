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В Августове подписали дорожную карту о сотрудничестве между Гродненской областью и Подлясским воеводством

02.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Августове подписали дорожную карту о сотрудничестве между Гродненской областью и Подлясским воеводством

Делегации Гродненщины  и Подлясского воеводства  сегодня  утром приняли участие в торжественном  открытии веломаршрута «Август Вело», который соединил пункт пропуска «Лесная —  Рудавка» и город Гродно. Во второй половине дня уже в польском городе Августов прошли переговоры, основной темой которых  стало развитие дальнейшего сотрудничества между регионами двух стран. Обсудили самые разные вопросы:   экономики, социальной сферы, туризма, сельского хозяйства и других сфер. 

 

В Августове подписали дорожную карту о сотрудничестве между Гродненской областью и Подлясским воеводством
 
Значимым событием дня стало подписание дорожной карты  развития  двустороннего сотрудничества между Гродненской областью и Подлясским воеводством на 2019-2021 годы.    Ее подписали председатель Гродненского  облисполкома Владимир Кравцов и  маршалок  Подлясского воеводства   Артур  Косицки.
 
—  В дорожной карте на 2019-2021 годы  актуализировали целый ряд вопросов, над которыми работали и раньше. Параллельно возникли новые. В том числе – строительство дорог от Августовского канала, а также вокруг канала, — отметил Владимир Кравцов. —  Обсудили вопросы ремонта, эксплуатации канала, его развитие,  включая создание музея. Говорили  о  развитии приграничной структуры. 
Параллельно обсудили ход реализации существующих проектов. Намечены планы на перспективу. 
 
В Августове подписали дорожную карту о сотрудничестве между Гродненской областью и Подлясским воеводством

В Августове подписали дорожную карту о сотрудничестве между Гродненской областью и Подлясским воеводством
 
 Договорились активно поработать  по   пункту пропуска  «Софиево – Липщаны»,  чтобы сделать его международным,  открыть и тем самым упростить посещение туристами двух стран.  Еще раз обсудили вопрос о подготовке документов для включения Августовского канала в список всемирного наследия ЮНЕСКО как объекта общего для двух стран, — рассказал Владимир Кравцов.
 
Дорожная карта предусматривает сотрудничество в самых  разных областях и сферах. В том числе – обмен информацией о проводимых в двух странах мероприятиях, интересных  туристам, дальнейшее сотрудничество по развитию туристических маршрутов, обменные гастроли творческих коллективов, в том числе театральных, сотрудничество в сфере агротуризма и популяризация общего кулинарного наследия. Дорожная карта определяет общие направления, в перспективе она будет наполнена конкретными проектами и идеями.

В Августове подписали дорожную карту о сотрудничестве между Гродненской областью и Подлясским воеводством
В Августове подписали дорожную карту о сотрудничестве между Гродненской областью и Подлясским воеводством
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Анна КАСПЕР
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Делегации Гродненщины  и Подлясского воеводства  сегодня  утром приняли участие в торжественном  открытии веломаршрута «Август Вело», который соединил пункт...
 
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