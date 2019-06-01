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“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
02.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Самому старшему участнику бегового марафона исполнилось 83 года.
На старт второго этапа
Легкоатлетический забег «Гарадзенская вандроўка» состоялся в Гродно уже в третий раз. Благодаря открытому и креативному формату популярность события с каждым годом только растет, а география участников расширяется. На этот раз здесь можно было встретить бегунов не только из самых разных уголков Беларуси и соседних стран – Польши, Литвы, Украины. Преодолеть серьезную многокилометровую дистанцию по центральным историческим улицам города приехали также спортсмены из Японии и США. К слову, самому старшему участнику бегового марафона исполнилось 83 года. Успешно финишировать возрастному легкоатлету не помешала даже по-настоящему знойная летняя погода.
Одной из главных фишек забега стал детский старт. Порядка 120 маленьких спортсменов вышли на пятисотметровую трассу. Самому младшему из них едва исполнилось 4 года. Амбиции, надо сказать, у детей самые что ни на есть взрослые. И пока малыши со всех ног старались финишировать первыми, родители волновались и эмоционально болели.
Победители в каждой из возрастных категорий получили памятные медали, кубки и призы от организаторов – управления спорта и туризма облисполкома – и спонсоров «Гарадзенскай вандроўкі». Но главный смысл происходящего, как признались сами лидеры забега, в азарте, нереальном эмоциональном подъеме и, конечно, в поддержании здоровья и хорошей физической формы.
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Самому старшему участнику бегового марафона исполнилось 83 года. На старт второго этапа Гродненской беговой лиги вышли более семи сотен профессиональных...
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