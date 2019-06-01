“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников

Источник материала: Вороновская газета

Самому старшему участнику бегового марафона исполнилось 83 года.

На старт второго этапавышли более семи сотен профессиональных спортсменов и просто любителей здорового образа жизни. Это рекорд – для сравнения в прошлом году в соревновании приняли участие порядка 340 бегунов. Стартовый выстрел прозвучал на площади Ленина. Маршрут на 5 и 10 км традиционно прошел возле центральных достопримечательностей города — Фарного костела, Монастыря бернардинцев, Гродненского областного драматического театра, Нового и Старого замков.

Легкоатлетический забег «Гарадзенская вандроўка» состоялся в Гродно уже в третий раз. Благодаря открытому и креативному формату популярность события с каждым годом только растет, а география участников расширяется. На этот раз здесь можно было встретить бегунов не только из самых разных уголков Беларуси и соседних стран – Польши, Литвы, Украины. Преодолеть серьезную многокилометровую дистанцию по центральным историческим улицам города приехали также спортсмены из Японии и США. К слову, самому старшему участнику бегового марафона исполнилось 83 года. Успешно финишировать возрастному легкоатлету не помешала даже по-настоящему знойная летняя погода.

Одной из главных фишек забега стал детский старт. Порядка 120 маленьких спортсменов вышли на пятисотметровую трассу. Самому младшему из них едва исполнилось 4 года. Амбиции, надо сказать, у детей самые что ни на есть взрослые. И пока малыши со всех ног старались финишировать первыми, родители волновались и эмоционально болели.

Победители в каждой из возрастных категорий получили памятные медали, кубки и призы от организаторов – управления спорта и туризма облисполкома – и спонсоров «Гарадзенскай вандроўкі». Но главный смысл происходящего, как признались сами лидеры забега, в азарте, нереальном эмоциональном подъеме и, конечно, в поддержании здоровья и хорошей физической формы.