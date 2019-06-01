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“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников

02.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников

Самому старшему участнику бегового марафона исполнилось 83 года.

На старт второго этапа Гродненской беговой лиги вышли более семи сотен профессиональных спортсменов и просто любителей здорового образа жизни. Это рекорд – для сравнения в прошлом году в соревновании приняли участие порядка 340 бегунов. Стартовый выстрел прозвучал на площади Ленина.   Маршрут на 5 и 10 км традиционно прошел возле центральных достопримечательностей города — Фарного костела, Монастыря бернардинцев, Гродненского областного драматического театра, Нового и Старого замков.
 
 
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
 
Легкоатлетический забег «Гарадзенская вандроўка» состоялся в Гродно уже в третий раз. Благодаря открытому и креативному формату популярность события с каждым годом только растет, а география участников расширяется. На этот раз здесь можно было встретить бегунов не только из самых разных уголков Беларуси и соседних стран – Польши, Литвы, Украины. Преодолеть серьезную многокилометровую дистанцию по центральным историческим улицам города  приехали также спортсмены из Японии и США. К слову, самому старшему участнику бегового марафона исполнилось 83 года. Успешно финишировать возрастному легкоатлету не помешала даже по-настоящему знойная летняя погода.

Одной из главных фишек забега стал детский старт. Порядка 120 маленьких спортсменов вышли на пятисотметровую трассу. Самому младшему из них едва исполнилось 4 года. Амбиции, надо сказать, у детей самые что ни на есть взрослые. И пока малыши со всех ног старались финишировать первыми, родители волновались и эмоционально болели.

Победители в каждой из возрастных категорий получили памятные медали, кубки и призы от организаторов – управления спорта и туризма облисполкома – и спонсоров «Гарадзенскай вандроўкі». Но главный смысл происходящего, как признались сами лидеры забега, в азарте, нереальном эмоциональном подъеме и, конечно, в поддержании здоровья и хорошей физической формы. 

 

“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
“Гарадзенская вандроўка-2019”: рекорд по числу участников
Анна РАДЮК
Фото: автора
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Самому старшему участнику бегового марафона исполнилось 83 года. На старт второго этапа Гродненской беговой лиги вышли более семи сотен профессиональных...
 
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