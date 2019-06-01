50 километров по «Август Вело»: велосипедный маршрут от Гродно до польской границы торжественно открыт

Источник материала: Вороновская газета





«Август Вело», который торжественно открыли в первые летние выходные, стал первым белорусским маршрутом, который буквально проложил дорогу любителям велосипедных путешествий из Европы до Гродно . Через польский маршрут «Green Velo», который почти 2 тысячи километров проходит вдоль восточной границы Польши, он соединил Гродно с сетью европейских велосипедных маршрутов «Euro Velo».





от крытии маршрута приняла делегация Подлясского воеводства во главе с маршалком Артуром Косицким. На шлюзе Домбровка их приветствовали председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, управляющий делами облисполкома Игорь Попов, начальник управления спорта и туризма Олег Андрейчик. Вместе они первыми проехали по белорусской части нового велосипедного маршрута. Гости посетили также домик смотрителя Августовского канала, побывали на месте отдыха, оборудованном на Домбровке. Участие в торжественномприняла делегация Подлясского воеводства во главе с маршалком Артуром Косицким. На шлюзе Домбровка их приветствовали председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, управляющий делами облисполкома Игорь Попов, начальник управления спорта и туризма Олег Андрейчик. Вместе они первыми проехали по белорусской части нового велосипедного маршрута. Гости посетили также домик смотрителя Августовского канала, побывали на месте отдыха, оборудованном на Домбровке.

— Сегодня мы вместе с руководством Подлясского воеводства делаем еще один шаг в нашем сотрудничестве. В частности, в развитии такого важного сектора, как туризм. И открываем первую часть маршрута «Август Вело», — отметил Владимир Кравцов. – Мы еще год назад договорились об этом маршруте, чтобы приобщиться к европейской сети велосипедных маршрутов, которые проходят совсем рядом с нашей границей. «Август Вело» как раз позволяет нам связаться с ними и довести до Гродно. Проект реализуется за счет международных программ, за этот год мы освоили 100 тысяч евро. В этом году будет развивать маршрут дальше. Тем более, с каждым годом становится все больше велолюбителей. Новый маршрут – еще один шаг в поддержку велодвижения в Беларуси и Гродненской области.













Новый маршрут «Август Вело» проложен по живописным и историческим местам региона. Начинается он у польской деревни Микашувка, проходит через пограничный переход «Лесная – Рудавка» у деревни Кужинец. Далее – вдоль Августовского канала через шлюзы Волкушек и Домбровка и четырехкамерный Немново. Затем уходит в сторону деревни Радзивилки, где можно увидеть старинную усадьбу Гурских, Сопоцкин с интересным музеем писанки и Святск, известный благодаря дворцу Воловичей. У самого Гродно веломаршрут становится ближе к Неману и подходит к туристической базе «Привал». Его общая протяженность – 49,6 километра.

















Весь маршрут промаркирован по европейским стандартам, установлены примерно полтысячи табличек, а также семь карт-схем. Кроме того, для удобства путешествующих построены три места отдыха: около шлюза Домбровка, деревень Заречанка и Крулевщина. Там есть беседки, места для парковки велосипедов, места для разведения костра, предусмотрены санитарные зоны. Также в помощь велосипедистам — карты-схемы.

Напомним, что маршрут создан в рамках проекта «Поддержка развития предпринимательства через развитие инфраструктуры Гродненской области». Реализуется он управлением спорта и туризма облисполкома совместно с Союзом сельских гмин Подлясского воеводства в рамках программы Министерства иностранных дел Республики Польша «Польская помощь». Веломаршрут – лишь часть этого проекта. Также выпущен буклет «Паспорт туриста» на русском, английском и польском языках. В него можно поставить печати на всех шлюзах вдоль Августовского канала, пройдя тем самым своего рода квест. Вместе с путеводителем «Август Вело» буклет гости будут получать при пересечении границы.





Также в этом году в рамках проекта запланировано оборудование в поселке Сопоцкин современного европейского туристско-информационного центра. Там будет открыт пункт проката велосипедов, могут появиться также и места для обслуживания двухколесного транспорта.





Развитие велосипедного движения, уверен Артур Косицкий, — очень хорошее туристическое направление.

— За май, когда открылся упрощенный пункт пропуска «Лесная- Рудавка», здесь в сторону Беларуси пересекли границу 500 туристов. Поэтому мы видим хорошие перспективы развития маршрута «Август Вело». Первым этапом станет развитие «Август Вело» на польской стороне от погранперехода до Микашувки, — отметил маршалок.

Что касается развития сети велосипедных маршрутов в области, в планах – продлить «Август Вело» по белорусской территории, соединить с Беловежской пущей и разработать совместно с Подлясским воеводством и Брестской областью веломаршрут «Беловежа Вело». Кроме того, как рассказал Сергей Коледа, координатор международного проекта «Шляхам Тизенгауза», который реализуется в Гродно, уже разработан веломаршрут «Шляхам Тизенгауза», который соединит Гродно и пункт пропуска «Брузги». По сути, он станет как бы продолжением «Август Вело» и позволит путешествующим на велосипедах по польскому маршруту посетить и Гродненский район. Тем более, для этого не нужно оформление виз.





Также сегодня делегация Гродненщины посещает город Августов на территории Польши. Там состоятся переговоры председателя облисполкома с маршалком Подлясского воеводства по реализации дальнейших планов. Существует межрегиональное соглашение, будут обсуждаться новые проекты.





Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Ян ХВЕДЧИН, Анна КАСПЕР https://grodnonews.by/