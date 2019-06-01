Виктория Азаренко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Источник материала: Аргументы и факты

В Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. Во втором круге женского парного разряда Виктория Азаренко выступала вместе с австралийкой Эшли Барти. Им противостоял еще один интернациональный тандем словачка Виктория Кузьмова и швейцарка Белинда Бенчич.

Начало матча получилось довольно равным. Лишь один брейк в пользу словацко-швейцарской пары решил исход первого сета. Судьба второй партии решалась на тай-брейке. Бенчич и Кузьмова имели тройной матчбол, однако Азаренко и Барти сумели проявить волевые качества и в итоге вырвали победу во втором сете.

После такой локальной неудачи Бенчич и Кузьмова не смогли собраться с силами и довольно легко уступили в третьем сете. Итоговая победа Виктории Азаренко и Эшли Барти в трех сетах – 4:6, 7:6 (8:6), 6:1. За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» белоруска и австралийка поспорят с еще одной представительницей Австралии Самантой Стосур и китаянкой Шуай Чжан.

Напомним, ранее в третий круг женского парного разряда «Ролан Гаррос» вышли Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс. В третьем круге они встретятся с американками Джессикой Пегулой и Дезирой Кравчук.

В одиночном женском разряде белорусских спортсменок не осталось. Турнир в Париже продлится до 9 июня.