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Виктория Азаренко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

02.06.2019 18:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Виктория Азаренко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
Фото из открытых источников

В Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. Во втором круге женского парного разряда Виктория Азаренко выступала вместе с австралийкой Эшли Барти. Им противостоял еще один интернациональный тандем словачка Виктория Кузьмова и швейцарка Белинда Бенчич.

Виктория Азаренко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Начало матча получилось довольно равным. Лишь один брейк в пользу словацко-швейцарской пары решил исход первого сета. Судьба второй партии решалась на тай-брейке. Бенчич и Кузьмова имели тройной матчбол, однако Азаренко и Барти сумели проявить волевые качества и в итоге вырвали победу во втором сете.

После такой локальной неудачи Бенчич и Кузьмова не смогли собраться с силами и довольно легко уступили в третьем сете. Итоговая победа Виктории Азаренко и Эшли Барти в трех сетах – 4:6, 7:6 (8:6), 6:1. За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» белоруска и австралийка поспорят с еще одной представительницей Австралии Самантой Стосур и китаянкой Шуай Чжан.

Напомним, ранее в третий круг женского парного разряда «Ролан Гаррос» вышли Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс. В третьем круге они встретятся с американками Джессикой Пегулой и Дезирой Кравчук.

В одиночном женском разряде белорусских спортсменок не осталось. Турнир в Париже продлится до 9 июня.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в дуэте с австралийкой Эшли Барти преодолели барьер второго круга парного разряда на турнире серии Большого шлема во...
 
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