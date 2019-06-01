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До 27 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 3 июня

02.06.2019 16:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 27 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 3 июня
Фото из открытых источников

До 27 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 3 июня Почему различаются прогнозы погоды на разных сайтах?
В понедельник, 3 июня в Беларуси прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ветер будет переменных направлений от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, по югу - до 14 градусов. Днем прогнозируется плюс 21-27 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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