Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, по югу - до 14 градусов. Днем прогнозируется плюс 21-27 градусов.
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До 27 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 3 июня
02.06.2019 16:53 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, по югу - до 14 градусов. Днем прогнозируется плюс 21-27 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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