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Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

02.06.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Номинация «От Берестья до Бреста через столетия»

9 – 11 лет 

I место – Пашкевич Анна за работу «Берестье»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

II место – Олесик Екатерина за работу «Счастье большое жить в мире, покое»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

III место – Свистунов Даниил за работу «Начало великой трагедии»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

Приз зрительских симпатий – Матвиюк Елизавета за работу «От Берестья до Бреста через столетия»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

12 – 14 лет

I место – Токарчук Юлия за работу «От Берестья до Бреста через столетия»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

II место – Гайдурова Вероника за работу «Листая странички из истории Бреста»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

III место – Ванека Екатерина за работу «Оглядываясь в прошлое»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

Приз зрительских симпатий – Козич Анастасия за работу «Битва, которую мы не выбирали»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

15 – 16 лет

I место – Бунас Дарья за работу «В июне 41 года в Брестской крепости»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

II место – Путеева Радмила за работу «Умрём, но не сдадимся»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

III место – Когринец Наталья за работу «Комиссар Фомин»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

Приз зрительских симпатий – Кузьмина Дарья за работу «Улочки старого Бреста»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

ННоминация «75 лет под мирным небом»

9 – 11 лет

I место – Харс Елизавета за работу «Брест освободим!»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

II место – Дударь Ксения за работу «Солдат-освободитель»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

III место – Лашков Сергей


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

Приз зрительских симпатий – Доника Давид за работу «До и после»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

12 – 14 лет

I место – Мирончук Кристина за работу «Время войны и мира»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

II место – Головей Александра за работу «Важно помнить нашему народу: как пришлось сражаться за свободу»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

III место – Гурина Анастасия за работу «Дети рисуют крепость»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

Приз зрительских симпатий – Бабурина Екатерина за работу «Ваш подвиг живёт на века»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

15 – 16 лет

I место – Шпиталева София за работу «Мы сражались до последнего»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

II место – Рубцова Виктория за работу «Память сквозь года»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

III место – Лозовская Диана за работу «Хочешь мира? Помни о войне!»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

Приз зрительских симпатий – Матчан Ирина за работу «Слава героям войны! Ваш подвиг бессмертен!»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

 
Теги: Брест
 
 
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  Номинация «От Берестья до Бреста через столетия» 9 – 11 лет I место – Пашкевич Анна за работу «Берестье» II место – Олесик Екатерина за работу «Счастье большое...
 
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