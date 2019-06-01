Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»

Источник материала: Виртуальный Брест

Номинация «От Берестья до Бреста через столетия»

9 – 11 лет

I место – Пашкевич Анна за работу «Берестье»



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II место – Олесик Екатерина за работу «Счастье большое жить в мире, покое»



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III место – Свистунов Даниил за работу «Начало великой трагедии»



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Приз зрительских симпатий – Матвиюк Елизавета за работу «От Берестья до Бреста через столетия»



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12 – 14 лет

I место – Токарчук Юлия за работу «От Берестья до Бреста через столетия»



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II место – Гайдурова Вероника за работу «Листая странички из истории Бреста»



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III место – Ванека Екатерина за работу «Оглядываясь в прошлое»



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Приз зрительских симпатий – Козич Анастасия за работу «Битва, которую мы не выбирали»



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15 – 16 лет

I место – Бунас Дарья за работу «В июне 41 года в Брестской крепости»



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II место – Путеева Радмила за работу «Умрём, но не сдадимся»



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III место – Когринец Наталья за работу «Комиссар Фомин»



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Приз зрительских симпатий – Кузьмина Дарья за работу «Улочки старого Бреста»



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ННоминация «75 лет под мирным небом»

9 – 11 лет

I место – Харс Елизавета за работу «Брест освободим!»



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II место – Дударь Ксения за работу «Солдат-освободитель»



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III место – Лашков Сергей



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Приз зрительских симпатий – Доника Давид за работу «До и после»



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12 – 14 лет

I место – Мирончук Кристина за работу «Время войны и мира»



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II место – Головей Александра за работу «Важно помнить нашему народу: как пришлось сражаться за свободу»



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

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III место – Гурина Анастасия за работу «Дети рисуют крепость»



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

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Приз зрительских симпатий – Бабурина Екатерина за работу «Ваш подвиг живёт на века»



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66768.php

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15 – 16 лет

I место – Шпиталева София за работу «Мы сражались до последнего»



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II место – Рубцова Виктория за работу «Память сквозь года»



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III место – Лозовская Диана за работу «Хочешь мира? Помни о войне!»



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Приз зрительских симпатий – Матчан Ирина за работу «Слава героям войны! Ваш подвиг бессмертен!»



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