|
Победители и призёры XII творческой акции «Рисуют дети»
02.06.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Номинация «От Берестья до Бреста через столетия»
9 – 11 лет
I место – Пашкевич Анна за работу «Берестье»
II место – Олесик Екатерина за работу «Счастье большое жить в мире, покое»
III место – Свистунов Даниил за работу «Начало великой трагедии»
Приз зрительских симпатий – Матвиюк Елизавета за работу «От Берестья до Бреста через столетия»
12 – 14 лет
I место – Токарчук Юлия за работу «От Берестья до Бреста через столетия»
II место – Гайдурова Вероника за работу «Листая странички из истории Бреста»
III место – Ванека Екатерина за работу «Оглядываясь в прошлое»
Приз зрительских симпатий – Козич Анастасия за работу «Битва, которую мы не выбирали»
15 – 16 лет
I место – Бунас Дарья за работу «В июне 41 года в Брестской крепости»
II место – Путеева Радмила за работу «Умрём, но не сдадимся»
III место – Когринец Наталья за работу «Комиссар Фомин»
Приз зрительских симпатий – Кузьмина Дарья за работу «Улочки старого Бреста»
ННоминация «75 лет под мирным небом»
9 – 11 лет
I место – Харс Елизавета за работу «Брест освободим!»
II место – Дударь Ксения за работу «Солдат-освободитель»
III место – Лашков Сергей
Приз зрительских симпатий – Доника Давид за работу «До и после»
12 – 14 лет
I место – Мирончук Кристина за работу «Время войны и мира»
II место – Головей Александра за работу «Важно помнить нашему народу: как пришлось сражаться за свободу»
III место – Гурина Анастасия за работу «Дети рисуют крепость»
Приз зрительских симпатий – Бабурина Екатерина за работу «Ваш подвиг живёт на века»
15 – 16 лет
I место – Шпиталева София за работу «Мы сражались до последнего»
II место – Рубцова Виктория за работу «Память сквозь года»
III место – Лозовская Диана за работу «Хочешь мира? Помни о войне!»
Приз зрительских симпатий – Матчан Ирина за работу «Слава героям войны! Ваш подвиг бессмертен!»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Номинация «От Берестья до Бреста через столетия» 9 – 11 лет I место – Пашкевич Анна за работу «Берестье» II место – Олесик Екатерина за работу «Счастье большое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)