Белоруски выиграли «золото» на чемпионате Европы по академической гребле

Источник материала: Аргументы и факты

Представительницы Беларуси Анастасия Янина и Елена Фурман стали чемпионками Европы по академической гребле. В классе лодок «двоек парных» наш дуэт показал результат 6 мин. 58,69 сек. и опередил француженок и швейцарок.

Еще одну награду на чемпионате завоевал для сборной Беларуси Филипп Пауков. Он стал «бронзовым» призером в классе «мужских одиночек». Примечательно, что наш спортсмен уступил «золотому» результату менее секунды.

В шаге от медали остановился белорусский экипаж «женской двойки парной» в составе Кристины Староселец и Татьяны Климович. Девушки финишировали четвертыми, уступив на финишном отрезке две секунды итальянской команде.

Таким образом, на счету белорусской команды на чемпионате Европы по академической гребле-2019 две медали – «золото» и «бронза».