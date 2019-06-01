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Белоруски выиграли «золото» на чемпионате Европы по академической гребле

02.06.2019 18:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруски выиграли «золото» на чемпионате Европы по академической гребле
БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ / vk.com

Представительницы Беларуси Анастасия Янина и Елена Фурман стали чемпионками Европы по академической гребле. В классе лодок «двоек парных» наш дуэт показал результат 6 мин. 58,69 сек. и опередил француженок и швейцарок.

Белоруски выиграли «золото» на чемпионате Европы по академической гребле Белоруска Елена Фурман выиграла этап Кубка мира по академической гребле

Еще одну награду на чемпионате завоевал для сборной Беларуси Филипп Пауков. Он стал «бронзовым» призером в классе «мужских одиночек». Примечательно, что наш спортсмен уступил «золотому» результату менее секунды.

В шаге от медали остановился белорусский экипаж «женской двойки парной» в составе Кристины Староселец и Татьяны Климович. Девушки финишировали четвертыми, уступив на финишном отрезке две секунды итальянской команде.

Таким образом, на счету белорусской команды на чемпионате Европы по академической гребле-2019 две медали – «золото» и «бронза».

 
 
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Представительницы Беларуси Анастасия Янина и Елена Фурман завоевали «золото» на чемпионате Европы по академической гребле, который проходил в швейцарском...
 
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