Золото и бронзу завоевали белорусы на чемпионате Европы по академической гребле в Люцерне

Источник материала: Tut.by

Золотую и бронзовую медали завоевали белорусские спортсмены на чемпионате Европы по академической гребле, который проходил с 31 мая по 2 июня в швейцарском Люцерне, сообщает официальный сайт БФГ.



Анастасия Янина и Елена Фурман. Фото: belarusrowing.by

Золотую медаль выиграл экипаж женской двойки парной легкого веса в составе Елены Фурман и Анастасии Яниной, которая недавно перебралась под белорусский флаг из России.

Бронзу в копилку белорусской команды добавил Филипп Пауков, выступавший в классе мужских одиночек.

В шаге от медали остановился экипаж женской двойки парной в составе Кристина Староселец и Татьяны Климович Татьяны. Девушки финишировали четвертыми, 2 секунды уступив на финишном отрезке итальянской команде.

Мужская четверка распашная без рулевого (Николай Шарлап, Денис Суровец, Дмитрий Выберанец, Вадим Лялин) заняли 6-е место.

Мужская двойка распашная без рулевого (Сергей Володько, Дмитрий Фурман) выиграла финал «В» и заняла итоговое 7-е место.

Мужская двойка парная (Денис Мигаль, Станислав Щербаченя) оказалась на 11-й позиции.