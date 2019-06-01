Первые победители тестового турнира по гребле к II Европейским играм определены в Заславле

Источник материала: Ивьевский край

Первые победители тестового турнира по гребле к II Европейским играм, который проводится совместно с чемпионатом Беларуси, определены на гребном канале в Заславле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

















На водные дорожки комплекса вышли спортсмены национальной сборной Беларуси. На дистанции 500 м в каноэ-двойке победу праздновали Надежда Макарченко и Ольга Климова, успех которых был предсказуем, так как обе являются ведущими в этой дисциплине. Однако после выступления девушки отметили, что еще далеки от своих оптимальных кондиций и постараются обрести оптимальную форму к II Европейским играм.

На дистанции 1000 м в байдарке-двойке именитые Роман Петрушенко и Виталий Белько финишировали вторыми, на финише их уверенно опередили Станислав Дайнеко и Владислав Литвинов из Гомельской области, на третьей позиции финишировали известные атлеты, участники многих международных стартов Павел Медведев и Никита Бориков.

















Главный тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович рассказал корреспонденту БЕЛТА о высокой конкуренции за место в состав на II Европейские игры. "Наши ведущие атлеты на чемпионате страны, который также является тестовым к соревнованиям в июне, борются за право представлять нашу страну на этом канале в июне. Окончательный состав объявим после 2 июня, все проанализируем, будьте уверены, на II Европейских играх выступят самые достойные", - отметил он.





Олимпийский чемпион 2008 года Роман Петрушенко прокомментировал второе место на тестовых соревнованиях. "Соперники сегодня были достойные, показали неплохую скорость. Наше же выступление могу оценить удовлетворительно. Конечно, всегда хочется победить, но после этапа Кубка мира в Польше не до конца еще восстановились. Сезон важный, будем готовиться", - сказал он.





В спринте на дистанции 200 м в гребле на байдарке высокую готовность продемонстрировали Ольга Худенко (первое место) и Марина Литвинчук (второе место), которые успешно выступили неделей ранее на этапе Кубка мира в Познани. Артем Козырь на дистанции 200 м в каноэ также показал лучший результат.

Тестовые соревнования по гребле на байдарках и каноэ к II Европейским играм продолжатся до 2 июня. Во время турнира проходит тестирование электронной системы фиксации результатов, проходят проверку службы безопасности и здравоохранения, начал свою работу и пресс-центр.

На гребном канале в Заславле во время мультиспортивного континентального форума с 26 по 27 июня будет разыграно 16 комплектов наград.-0-















