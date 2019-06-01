ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мэр Лондона сравнил методы Трампа с фашистскими

02.06.2019 17:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мэр Лондона Садик Хан сравнил язык, используемый президентом США Дональдом Трампом для сплочения своих сторонников, с языком "фашистов 20-го века".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Хан написал в статье для The Guardian накануне визита американского президента в Лондон.

"Президент Дональд Трамп является лишь одним из самых вопиющих примеров растущей глобальной угрозы. Крайние правые набирают популярность во всем мире, угрожая нашим с трудом завоеванным правам и свободам и ценностям, которые определяют наши либеральные и демократические общества на протяжении более 70 лет", - написал Хан.


Хан организацию встречи Трампа с почестями во время его трехдневного пребывани в Лондоне, которое, как ожидается, спровоцирует массовые протесты в британской столице во вторник.

"Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фараж здесь, в Великобритании, используют те же самые слова фашистов 20-го века, чтобы заручиться поддержкой, но с новыми зловещими методами, чтобы донести свое послание. И они набирают силу и завоевывают власть и влияние в местах, где это было немыслимо всего несколько лет назад", - добавил он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэр Лондона Садик Хан сравнил язык, используемый президентом США Дональдом Трампом для сплочения своих сторонников, с языком "фашистов 20-го века".
 
Новости дня
Новости разные
 
Президентские выборы в Алжире отложат из-за отсутствия кандидатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика