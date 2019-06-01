В Брестской области мужчина выпал из окна пятого этажа

Источник материала: Интерфакс

В Березе следователи выясняют обстоятельства падения мужчины, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"2 июня, примерно в 12 часов из окна балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома в г.Березе, выпал 35-летний мужчина. С полученными телесными повреждениями он госпитализирован в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как тяжёлое", - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что мужчина приехал в указанную квартиру к своему другу на день рождения, где они распивали спиртные напитки.

Березовским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.