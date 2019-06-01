Гороскоп на июнь 2019 года

Источник материала: Интерфакс

Вот и настала долгожданная пора – теплое и солнечное лето! Наверное, нет ни одного взрослого или ребенка, который бы не радовался его приходу. Погода действительно балует, ласковые солнечные лучи и яркие сочные краски за окном так и манят отложить все дела и окунуться в атмосферу отдыха. Каков же прогноз астрологов на первый месяц лета и что ожидает каждый Знак Зодиака?

Овен (21 марта – 20 апреля)



Июнь обещает быть вполне благоприятным месяцем для Овнов в том случае, если они найдут в себе силы не поддаваться многочисленным соблазнам. Искушения могут «подстерегать» вас во всех сферах, будь то личная жизнь или работа. Новое романтическое знакомство или предложенный кем-то бизнес-план могут показаться весьма заманчивыми, но первое впечатление будет обманчивым. Именно поэтому рекомендуется устоять перед желанием согласиться на авантюру и не спешить менять устоявшийся порядок вещей. Если пообещаете себе быть сдержанным и благоразумным, то легко достигнете всех намеченных ранее целей.

Телец (21 апреля – 21 мая)



В июне Тельцов ожидает более чем приятный сюрприз: либо вы встретите родственную душу, либо, если это уже успело произойти накануне, вы очень сблизитесь с вашим единомышленником. Причем такие отношения могут быть как просто дружескими, так и вполне перейти в нечто большее. В любом случае, вам нужно просто наслаждаться хорошим общением, делиться сокровенными мыслями и знать, что вы без тени сомнений можете полностью довериться новому другу (подруге). Еще этот месяц очень благоприятен для реализации задумок в рабочей сфере, особенно, если идея родилась у вас задолго до этого, и у вас было время обдумать детали. Самое время приступить к воплощению задуманного!

Близнецы (22 мая – 21 июня)



Близнецам как никому другому настоятельно рекомендуется отправиться в отпуск именно в этом месяце. Дело в том, что июнь будет благоприятствовать двум вещам: отдыху и смене обстановки. Отдых необходим вам, чтобы пополнить запасы энергии перед следующим, очень насыщенным месяцем. Сейчас не время приступать к реализации важных планов и перегружать себя делами – все равно результат порадует вас не так сильно, как если бы взялись за это в июле. Зато упаковать чемоданы и отправиться на исследование ранее неизвестного – лучшая идея. Любое путешествие в этом месяце сложится действительно успешно. Вы не только отлично проведете время и запасетесь положительными эмоциями, но и существенно расширите горизонты сознания за счет встреч с интересными и неординарными людьми.

Рак (22 июня – 22 июля)



Ракам в этом месяце очень рекомендуется подписывать всевозможные соглашения и контракты. Это распространяется на все сферы: устраивайтесь на работу к новому нанимателю, создавайте старт-ап с партнером или же составляйте брачный договор – все это пройдет на ура. Если давно готовите сложную с юридической точки зрения сделку, подписывайте контракт именно сейчас, тогда впоследствии вас ничего не разочарует. Даже если вы не планировали ничего из этих масштабных вещей, все равно воспользуйтесь энергией месяца: составьте шуточный договор с домочадцами о распределении работы по хозяйству, например. Посмотрите, это однозначно сработает!

Лев (23 июля – 23 августа)



Этот месяц – действительно ваше время. Вам очень рекомендуется посетить как можно больше светских и благотворительных мероприятий в июне. Дело в том, что именно на них вы сможете встретить тех людей, которые смогут помочь в разрешении всех ваших вопросов. Заводить знакомства и налаживать контакты сейчас будет легко как никогда, причем это касается не только деловой сферы. Если вы давно находитесь в поисках своего человека, в этом месяце у вас есть все шансы познакомиться со своей второй половинкой и построить серьезные отношения. Также месяц будет благоприятствовать заключению сделок и достижению соглашений. Имейте в виду, чтобы добиться результата быстрее, проводите переговоры в неформальной обстановке.

Дева (22 августа – 24 сентября)



Июнь обещает быть для Дев спокойным и гармоничным. Вас ожидает размеренное течение жизни, все накопившиеся вопросы будут решаться небыстро, зато в вашу пользу. Главное – расслабиться и не форсировать события. Просто позвольте всему идти своим чередом и не вмешивайтесь в происходящее. Позиция стороннего наблюдателя будет самой эффективной в этом месяце. Если все-таки очень хочется проявить инициативу, то направьте энергию на планирование отдыха, но никак не работы. Внесите что-нибудь интересное в свой обычный досуг, придумайте себе новое хобби или отправьтесь в путешествие.

Весы (23 сентября – 22 октября)



Для вас месяц обещает стать очень ярким и насыщенным. Ваша задача – не потеряться в хороводе событий и не допускать излишнего ажиотажа. Грамотно расставляйте приоритеты, старайтесь не забросить решение рабочих вопросов из-за активного досуга. Месяц характеризуется тем, что от установленных сейчас контактов будет зависеть ваше продвижение по карьерной лестнице на ближайший срок. С одной стороны, не упустите новые знакомства, с другой – осознавайте степень влияния этих новых людей на вашу жизнь, проявляйте вежливость и дипломатичное отношение. Месяц также благоприятен для работы с деньгами и проведения различных финансовых операций: все решения о покупках или вложениях будут грамотными.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)



Месяц идеален для решения всех вопросов, связанных с домашними делами и хозяйством. Самое время начать ремонт – он пройдет быстро, организованно и результат вас однозначно порадует. Прекрасным решением будет провести генеральную уборку и избавиться от ненужных вещей, сейчас это сработает на более высоком энергетическом уровне – вы освободите место для нового и привлечете в жизнь позитивные изменения, которые заметите уже к концу месяца. Хорошей идеей будет посвятить время работе на загородном участке и общению с природой – это даст вам мощный заряд энергии на долгое время вперед. Постарайтесь в этом месяце проявлять как можно больше заботы о своих питомцах, если их нет – окажите помощь бездомным животным или приютам, этим вы «синхронизируетесь» с общим настроением месяца и также привлечете удачу.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)



В этом месяце главная опасность для Стрельцов – оказаться втянутым в конфликты. Увы, провокационных моментов будет много, как на работе, так и дома. Имейте в виду, что всему вашему окружению захочется предъявить вам какие-то претензии: просто будьте к этому готовы и не реагируйте на это бурно. Ваша задача – обойти все острые углы по касательной. Не вступайте в выяснение отношений и не разбирайтесь, кто был прав, вы не придете ни к чему конструктивному, только зря потратите время. Лучше посвятите его решению финансовых вопросов – вот уж для чего сейчас успешное время, так это для зарабатывания денег. Возможно, вам придут идеи бизнес-планов – не отказывайтесь от них, а тщательно проработайте каждую.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Месяц обещает быть вполне благоприятным при условии, что вы проявите изрядную долю дипломатии в общении с людьми. Совет актуален как для рабочего коллектива (особенно касается начальства), так и для близкого окружения. Даже если вы с чем-то не согласны в разговоре с руководством, уступите, а потом посмотрите, что все сложится в вашу пользу. Та же самая ситуация и при решении вопросов в кругу семьи: не тяните одеяло на себя, выразите готовность поступиться своими интересами. Еще месяц хорош для освоения всего нового: начните посещать любые курсы, заведите хобби, возьмитесь за то, что давно откладывали.

Водолей (21 января – 19 февраля)



В июне Водолеев будет окружать легкость и романтика. Такая сказочная атмосфера будет царить повсюду вокруг вас, так что вам остается просто наслаждаться. Не может не радовать, что такое настроение не помешает работе, а, наоборот, даст вдохновение для решения многих вопросов, причем со вкусом и изяществом. Это прекрасный месяц для выхода в свет и расширения круга общения. Среди новых знакомых обязательно окажутся те, кто еще не раз поможет вам в дальнейшем. Также велик шанс встретить среди них человека, с которым вас будут объединять по-настоящему общие взгляды и мировоззрение. Этот человек может стать не только вашим единомышленником, но и кем-то большим.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)



В этом месяце вам просто противопоказано много расстраиваться и переживать. Особенно если моменты, которые заставят понервничать, будут касаться работы, знайте: это все временная суета, которая вскоре не будет иметь никакого значения. Не вздумайте портить себе нервную систему и делать глобальные выводы, тем более принимать кардинальные решения. Просто не обращайте внимания на то, что вам не нравится, скоро все придет в норму. Месяц прекрасно подходит для путешествий. Если не сможете выбраться куда-то далеко, все равно организуйте себе небольшую поездку: пусть недалеко и ненадолго, главное – привезти оттуда новые впечатления.