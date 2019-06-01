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Переговоры Помпео с швейцарским коллегой возможно сосредоточатся на Иране

02.06.2019 18:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и скорее всего поднимет на переговорах иранский вопрос, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Переговоры будут проходить в воскресенье в Беллинцоне в кантоне Тичино.

Агентство напоминает, что Швейцария представляет интересы Вашингтона в Иране в связи с отсутствием дипломатических отношений между США и Тегераном.

Ранее Майк Помпео посетил Германию, а после Швейцарии отправится в Нидерланды и Великобританию.

США, ранее прекратившие участие в соглашении по иранскому атому, возобновили санкции против этой страны, целью которых, по словам американских высокопоставленных чиновников, является доведение экспорта нефти Ираном до "нулевой отметки". Вашингтон предупредил, что санкции будут распространяться и на третьи страны, которые продолжат нефтяной бизнес с Тегераном.

В последнее время отношения между Ираном и США обострились. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео встретится с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и скорее всего поднимет на переговорах иранский вопрос, сообщает в воскресенье...
 
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