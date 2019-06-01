В Беларуси около 9% территории являются охраняемыми природными объектами

Источник материала: Интерфакс

На начало 2019 года на территории Беларуси было зарегистрировано 1289 национальных парков, заповедников, заказников и памятников природы, относящихся к особо охраняемым природным территориям, общей площадью 1861,5 тыс. гектаров, что составляло 8,9% от общей площади территории республики, сообщает Национальный статистический комитет.

В статистическом обзоре ко Дню охраны окружающей среды Беларуси и Всемирному дню окружающей среды так же говорится, что наша страна богата водными ресурсами. На ее территории насчитывается более 20 тыс. рек, из них 8 больших (протяженностью более 500 километров) и 11 средних (протяженностью от 250 до 500 километров). Кроме того, на территории Беларуси расположено около 10,8 тыс. озер.

Несмотря на значительные запасы водных ресурсов, одним из основных направлений деятельности по охране и использованию водных ресурсов Республики Беларусь выступает устойчивое рациональное водопользование.

В республике наблюдается положительная тенденция в части снижения объемов добычи (изъятия) воды из природных источников, что сокращает нагрузку на водные ресурсы.