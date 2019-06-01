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Лунный календарь на 3 июня: этот день – как Новый год

02.06.2019 18:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

3 июня – 30-ый и 1-ый лунный день.

30-ый лунный день бывает не каждый месяц. Он гармоничный и спокойный. Хорошо завершать дела, раздавать долги, приводить в порядок дом.

Позавтракайте чем-нибудь легкоусваиваемым. Пообщайтесь с родными в первой половине дня.

1-ый лунный день начнётся в 13.03. Он – один из мощнейших, очень похож на Новый год – полезно мечтать и планировать будущее, всё имеет высокие шансы сбыться, если только не связано с обидами и местью. В это время, кстати, хорошо бы простить своих недругов. 

Лунный календарь на 3 июня: этот день – как Новый год

 
Не следует переутомляться – пока не время действий. Лучше обдумать дела, чем приступать к ним.

В пище избегайте острой и очень горячей, а также алкоголя.

 

 

 

 

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3 июня – 30-ый и 1-ый лунный день. 30-ый лунный день бывает не каждый месяц. Он гармоничный и спокойный. Хорошо завершать дела, раздавать долги, приводить в порядок дом. ...
 
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