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Новый посол России в Беларуси прибыл в Минск
02.06.2019 19:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
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В Минск прибыл новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Он был назначен на эту должность в конце апреля вместо Михаила Бабичева.
Напомним, что 30 апреля президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла в Беларуси и специального представителя главы государства по развитию торгово-экономического сотрудничества с Минском. Одновременно должность посла получил Мезенцев.
«Вижу свою задачу, как и задачу коллектива посольства, в поддержке той огромной, по-своему уникальной, практики взаимодействия между Россией и Беларусью, которая сложилась за эти годы», - заявил Мезенцев накануне в интервью ТАСС.
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В Минск прибыл новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Он был назначен на эту должность в конце апреля вместо Михаила Бабичева.
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