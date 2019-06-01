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«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

02.06.2019 20:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уникальная акция на белорусском рынке недвижимости – рассрочка на 10 лет от застройщика – продлена до конца июня. Такой инструмент приобретения жилья в многофункциональном комплексе «Минск Мир» предлагает своим клиентам компания Dana Holdings, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

Без выплат процентов по кредиту, без залогов, поручителей и справок о доходах – на таких условиях можно стать владельцем квартиры со свободной планировкой, панорамными окнами и застекленными лоджиями.

О доступном жилье европейского качества – в репортаже наших корреспондентов.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

Цель каждого белоруса – свое собственное жилье, а мечта многих – квадратные метры в столице для себя или для детей и внуков. И дороги к этой мечте – разные: можно копить, но на это уйдут десятилетия, можно взять кредит в банке, но это годы и десятки тысяч долларов переплаты. Ипотека пока на нашем рынке лишь в планах, но сегодня уже есть близкий к ней инструмент. Преимущества рассрочки, когда нет промежуточного звена в виде банка, белорусы уже оценили, покупая смартфоны и бытовую технику. Но чтобы в рассрочку купить квартиру – это стало действительно чем-то новым.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

«Минск Мир», многофункциональный комплекс от Dana Holdings, хорошо известен благодаря своему необычному дизайну и квартирам с оригинальной планировкой. И вот теперь – возможность построить жилье европейского уровня сегодня, а рассчитаться за него в течение 10 лет и напрямую с застройщиком. То есть никаких банков, а значит, никаких процентов за обслуживание кредита и солидная экономия.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

В компании говорят: решение о беспрецедентной 10-летней рассрочке принимали в том числе для того, чтобы понять, что нужно покупателю. Но пришлось даже нанимать дополнительных менеджеров и переводить отдел продаж на круглосуточный режим работы.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

Вибор Мулич, вице-президент компании «Дана Холдингс»:
Анализ ажиотажного спроса на наши квартиры и 10-летнюю рассрочку показал, что появились две новые группы покупателей: те, кто даже не думал, что смогут купить квартиру, и инвесторы. Это индикатор очень крепкой экономики в стране. Мы проанализировали и посчитали, что нет риска для нас увеличить инвестиции в этом направлении и продолжить наше предложение до конца июня.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

Предложение Dana Holdings следующее: первоначальный платеж – от 30 % от стоимости квартиры, остальное – в рассрочку до 10 лет без процентов, переплат, залогов и поручителей. Само собой, 10 лет – это максимум, срок можно уменьшить и сэкономить еще больше. Или увеличить первый платеж – в общем, с каждым клиентом готовы работать индивидуально, в том числе и по размеру первоначального взноса.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

При этом несложно посчитать: 70 % стоимости квартиры поделить на 120 месяцев рассрочки – сумма ежемесячного платежа в любом случае не окажется неподъемной и равна ежемесячному платежу за съемное жилье в Минске. На скидку при покупке квартиры в рассрочку могут претендовать многодетные семьи – те, у кого три и более ребенка в семье.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

Денис Четвериков, эксперт рынка недвижимости:
Предложение от Dana Holdings уникальное. Потому что до этого такие длинные рассрочки были монополией банков. То есть все риски брали на себя банки, девелоперы не рисковали. Они хотят построить и забыть. Dana Holdings ввязывается в эту длинную историю, потому что у них очень большой проект, и это очень опытный девелопер на белорусском рынке.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

Который при этом вкладывает собственные средства в строительство, а не собирает деньги дольщиков или берет кредит в банке. В Dana Holdings принято решение ускорить сроки возведения комплекса «Минск Мир», чтобы предоставить людям возможность как можно быстрее обзавестись здесь собственным жильем. Именно поэтому решено инвестировать в строительство комплекса огромные собственные средства. Инвестор верит в белорусскую экономику, поэтому и закладывает в контракт доступную цену квадратного метра.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

Хотя, конечно, белорусам еще нужно будет привыкнуть к особенности таких инструментов: при рассрочке покупатель становится собственником квартиры с оплатой последнего платежа. Но это как раз стандартный механизм рассрочек, ипотек и лизингов. Но именно это – кратчайший и самый простой путь к жилью в Минске для тех, у кого нет лишних 100 тысяч долларов.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

Денис Четвериков:
Намного выгоднее взять рассрочку на 10 лет, оплатив 30 % самостоятельно. На самом деле белорусы достаточно продвинуты. Те, кто сам покупает квартиру в рассрочку или в кредит, они могут посчитать и увидеть, что рассрочка действительно выгоднее.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

Плюс – это еще и престижно. Деловым сердцем проекта «Минск Мир» станет Международный финансовый центр Minsk World – о нем в Беларуси говорят на самом высоком уровне. С аналогичным центром Дубая уже заключено правительственное соглашение о сотрудничестве, а еще раньше контракт с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов подписала и Dana Holdings. Всё это – новый уровень комфорта жилья, инструменты, которые сделают квадратные метры доступными каждому. А притяжение финансовых потоков к международному центру поменяет весь рынок недвижимости Беларуси.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

Денис Четвериков:
Есть несколько крупных девелоперов, все мы их знаем. По рассрочке – не уверен, возможно, будут попытки предложить похожее предложение. Потому что рынок растет, рынок развивается, и вот этот шаг по рассрочке от «Даны» – это яркое свидетельство того, что мы идем вперед.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

И еще одно важное нововведение, которое планируют реализовать в комплексе «Минск Мир» – часть квартир здесь будет сдаваться не только с полной отделкой, но и мебелью. Так, как это принято во многих странах Европы и в США. И выиграет от этого потребитель.

«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика

По сути, уникальная 10-летняя рассрочка от Dana Holdings – первое в Беларуси предложение на рынке недвижимости для массового клиента, а не только для тех, у кого достаток явно выше среднего. Девелопер становится ближе к потребителю, и даже в том, что все бумаги на покупку можно оформить за полчаса – тоже то, к чему нужно привыкнуть. Впрочем, к хорошему привыкаешь быстро.

*На правах рекламы

Люди в материале: Вибор Мулич, Денис Четвериков
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Уникальная акция на белорусском рынке недвижимости – рассрочка на 10 лет от застройщика – продлена до конца июня. Такой инструмент приобретения...
 
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