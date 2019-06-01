«Скорость по спидометру слабо можно определить»: как водители танка готовятся к параду Дня Независимости

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще раз убедиться в готовности машины и лишний раз проверить самого себя. На параде ошибок быть не должно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Косевич – один из 900 счастливчиков, кто прошел отбор на право участвовать в грандиозном показе техники.





За его плечами уже есть опыт трех парадов – правда, в составе пешей колонны. Сейчас новый вызов – командиром танка. Здесь уже нужно следить не только за собой, но и за своим партнером.





Александр Косевич, заместитель командира по вооружению первой танковой роты танкового батальона:

Первая тренировка, конечно, была сложноватой. Механик-водитель еще не до конца понимал, чувствовал машину. Затем с тренировками всё это далось, и сейчас нет никаких сложностей.





В отличие от боевого расчета, на параде танком управляют лишь два члена экипажа: командир и его подчиненный – механик-водитель. «Держать дистанцию в две плиты», «смотреть за равнением в колонне» – вроде бы простые команды для обывателя. Но попробуй удержи многотонный танк в колонне, ведь даже полметра выступающего корпуса – серьезная ошибка!





Дмитрий Алейник, старший лейтенант 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады сил специальных операций:

Большинство водителей наших – военнослужащие первого периода, то есть опыта как такового нет. Но командиры не первый раз участвуют в параде, соответственно, стараются помогать, подсказывать. Уже начинает появляться прогресс, с каждой тренировочкой всё лучше и лучше получается. Уверены: всё получится.





Чтобы добиться синхронности – пять недель тренировок на полигоне с 7 утра и до вечера, а затем генеральная репетиция в городе за два дня до парада. Причем генеральная репетиция и сам парад пройдут не днем, а вечером – в 21 час.





Евгений Поболовец, корреспондент:

Открывать парад будет вот этот легендарный Т-34. Это хоть и музейный экспонат, но танк собран из нескольких машин, действовавших во время войны. О том, что они боевые, очень хорошо говорят отметины от снарядов на башне танка.





Механику раритетной машины сложнее всего. Он определяет скорость движения всей колонны – это 14-15 км/час. Ни больше, ни меньше! Электронного спидометра здесь нет, скорость определяется с большой погрешностью. Потому водитель больше полагается на свои ощущения и опыт.





Дмитрий Стефанович, механик-водитель танка Т-34:

Скорость по спидометру слабо можно определить, в основном, по оборотам. И уже по ощущениям, которые нарабатываются во время тренировок. Поймать ощущение скорости – и уже ни больше, ни меньше, чтобы колонна шла с определенной скоростью. Чтобы не отставал никто и не вырывался вперед.