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«Скорость по спидометру слабо можно определить»: как водители танка готовятся к параду Дня Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще раз убедиться в готовности машины и лишний раз проверить самого себя. На параде ошибок быть не должно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Косевич – один из 900 счастливчиков, кто прошел отбор на право участвовать в грандиозном показе техники.
За его плечами уже есть опыт трех парадов – правда, в составе пешей колонны. Сейчас новый вызов – командиром танка. Здесь уже нужно следить не только за собой, но и за своим партнером.
Александр Косевич, заместитель командира по вооружению первой танковой роты танкового батальона:
В отличие от боевого расчета, на параде танком управляют лишь два члена экипажа: командир и его подчиненный – механик-водитель. «Держать дистанцию в две плиты», «смотреть за равнением в колонне» – вроде бы простые команды для обывателя. Но попробуй удержи многотонный танк в колонне, ведь даже полметра выступающего корпуса – серьезная ошибка!
Дмитрий Алейник, старший лейтенант 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады сил специальных операций:
Чтобы добиться синхронности – пять недель тренировок на полигоне с 7 утра и до вечера, а затем генеральная репетиция в городе за два дня до парада. Причем генеральная репетиция и сам парад пройдут не днем, а вечером – в 21 час.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Механику раритетной машины сложнее всего. Он определяет скорость движения всей колонны – это 14-15 км/час. Ни больше, ни меньше! Электронного спидометра здесь нет, скорость определяется с большой погрешностью. Потому водитель больше полагается на свои ощущения и опыт.
Дмитрий Стефанович, механик-водитель танка Т-34:
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«Скорость по спидометру слабо можно определить»: как водители танка готовятся к параду Дня Независимости
Новости Беларуси. Еще раз убедиться в готовности машины и лишний раз проверить самого себя. На параде ошибок быть не должно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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