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«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для 11-классников на неделе прозвенели последние звонки по всей Беларуси. Немного грустно, но в основном – весело. Всего ничего – экзамены – и от школы останутся только воспоминания.
Республиканский последний звонок в 2019 году прозвенел в Орше. На праздник пригласили 1700 лучших выпускников со всей страны. Телеканал СТВ снимал всё это великолепие. Подробнее об этом мероприятии – корреспондент Виктория Ходосок.
Многие из них приехали сюда, на главную линейку страны в Оршу, за сотни километров. Но усталость в дороге, конечно же, не повод молодежи грустить. Новомодные облегающие костюмы и начищенные белые кеды, вечерние наряды и туфли – всё везли с собой. Местные же дамы, наоборот, не меняли традицию – на праздник пришли в школьных платьях и белых передниках.
Татьяна Морозова, выпускница гимназии № 51 Гомеля:
Валерия Миронова, выпускница гимназии № 51 Гомеля:
Среди молодежи и Лена Гломадо. Она тоже прощается со школой. И ждет, как и все 11-классники, новых и крутых перемен уже во взрослой жизни. Только вот обсуждать детально будущее, говорит, не очень любит. Но все же делится – решила быть рекламщиком, хоть и душа просит актерской жизни.
Елена Гломадо, выпускница средней школы № 3 Орши:
Я очень творческий, креативный человек, я что-то дома сама придумываю: какие-то афиши, пишу статьи в нашу оршанскую газету.
Почти 2000 выпускников из разных городов Беларуси собрались в молодежной столице. И уж точно не для скучных посиделок – посты в соцсетях как-никак должны же набирать больше лайков. А здесь для веселья и развлечений что душа пожелает: интерактивы, караоке, конкурсы. В отрыв уходили уже на зажигательном концерте под песни «Без билета», «Дроздов» и Ивана Вабищевича.
Виктория Ходосок, СТВ:
Праздник отметили и остальные 54 тысячи выпускников. По всей стране прошли трогательные и торжественные церемонии. И в этот день кто-то грустил…
Мария Позняк, выпускница Лицея БГУ:
А кто-то наоборот – радовался. Но так или иначе, главное понимать – всё самое интересное с тысячами разных возможностей только впереди.
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Новости Беларуси. Для 11-классников на неделе прозвенели последние звонки по всей Беларуси. Немного грустно, но в основном – весело. Всего ничего – экзамены – и...
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