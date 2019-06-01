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«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

02.06.2019 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для 11-классников на неделе прозвенели последние звонки по всей Беларуси. Немного грустно, но в основном – весело. Всего ничего – экзамены – и от школы останутся только воспоминания.

Республиканский последний звонок в 2019 году прозвенел в Орше. На праздник пригласили 1700 лучших выпускников со всей страны. Телеканал СТВ снимал всё это великолепие. Подробнее об этом мероприятии – корреспондент Виктория Ходосок.

Алексей Воробьёв, NaviBand, Без билета. «Последний звонок». Республиканский праздник на СТВ

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

Многие из них приехали сюда, на главную линейку страны в Оршу, за сотни километров. Но усталость в дороге, конечно же, не повод молодежи грустить. Новомодные облегающие костюмы и начищенные белые кеды, вечерние наряды и туфли – всё везли с собой. Местные же дамы, наоборот, не меняли традицию – на праздник пришли в школьных платьях и белых передниках.

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

Татьяна Морозова, выпускница гимназии № 51 Гомеля:
Мы приехали из города Гомеля, мы из 51-й гимназии. Мы очень рады, что мы здесь, потому что линейка очень интересная. И мы рады, что нас пригласили.

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

Валерия Миронова, выпускница гимназии № 51 Гомеля:
Мы очень будем скучать по школе. У нас там наши друзья. Наша школа делает очень много, очень много организовывает для нас: очень много праздников, конкурсов, поддерживает нас во всех начинаниях. Конечно, мы будем скучать по всей этой обстановке.

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

Среди молодежи и Лена Гломадо. Она тоже прощается со школой. И ждет, как и все 11-классники, новых и крутых перемен уже во взрослой жизни. Только вот обсуждать детально будущее, говорит, не очень любит. Но все же делится – решила быть рекламщиком, хоть и душа просит актерской жизни.

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

Елена Гломадо, выпускница средней школы № 3 Орши:
Я живу сегодняшним днем. Естественно, в планах у меня поступить, отучиться хорошо, найти работу, которая будет мне по душе, работать. И всё, быть счастливой всю жизнь и быть, конечно же, хорошим человеком.

Я очень творческий, креативный человек, я что-то дома сама придумываю: какие-то афиши, пишу статьи в нашу оршанскую газету.

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

Почти 2000 выпускников из разных городов Беларуси собрались в молодежной столице. И уж точно не для скучных посиделок – посты в соцсетях как-никак должны же набирать больше лайков. А здесь для веселья и развлечений что душа пожелает: интерактивы, караоке, конкурсы. В отрыв уходили уже на зажигательном концерте под песни «Без билета», «Дроздов» и Ивана Вабищевича.

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

Виктория Ходосок, СТВ:
Согласитесь, такой праздник – отличная возможность не только получить хорошее настроение, но и хотя бы на один день забыть про экзамены и поступление в университет. Ведь впереди у 11-классников важный этап – централизованное тестирование.

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

Праздник отметили и остальные 54 тысячи выпускников. По всей стране прошли трогательные и торжественные церемонии. И в этот день кто-то грустил…

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

Мария Позняк, выпускница Лицея БГУ:
Все мы плачем, все мы будем плакать. Очень грустно расставаться, потому что для того, чтобы привязаться, не обязательно три года, 11 лет – нам достаточно было недели, чтобы понять, что мы одна семья здесь. И мы все очень любим друг друга.

А кто-то наоборот – радовался. Но так или иначе, главное понимать – всё самое интересное с тысячами разных возможностей только впереди.

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

«Очень грустно расставаться». Как прошёл республиканский последний звонок в Орше

Люди в материале: Виктория Ходосок
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Для 11-классников на неделе прозвенели последние звонки по всей Беларуси. Немного грустно, но в основном – весело. Всего ничего – экзамены – и...
 
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