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Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Он хоть и мальчик повзрослевший, но школьное время тоже вспоминает. Хулиганом был и этого не скрывает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Родители Алексея Воробьева спали и видели сына знаменитым аккордеонистом. Сын знаменитым стал, но только артистом.
Алексей Воробьев, певец:
Я сменил три школы, у меня не было одной школы, у меня не было школьных друзей. Я там поучился три года, здесь два и тут три. Я везде не успевал по-настоящему сдружиться. Я очень много времени проводил один, и мне это никогда не доставляло никакого дискомфорта. Мне до сих пор очень комфортно одному. Так вышло. Я так рос, наверное.
Напомним, Алексей Воробьев принял участие в республиканском празднике «Последний звонок» в Орше.
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Новости Беларуси. Он хоть и мальчик повзрослевший, но школьное время тоже вспоминает. Хулиганом был и этого не скрывает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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