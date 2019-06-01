ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе

02.06.2019 20:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Он хоть и мальчик повзрослевший, но школьное время тоже вспоминает. Хулиганом был и этого не скрывает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Родители Алексея Воробьева спали и видели сына знаменитым аккордеонистом. Сын знаменитым стал, но только артистом.

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе

Алексей Воробьев, певец:
Я не был хорошим учеником. Я хорошо делал свою работу – очень хорошо играл на аккордеоне, но учился очень плохо. Если честно, много дрался в школе.

Я сменил три школы, у меня не было одной школы, у меня не было школьных друзей. Я там поучился три года, здесь два и тут три. Я везде не успевал по-настоящему сдружиться. Я очень много времени проводил один, и мне это никогда не доставляло никакого дискомфорта. Мне до сих пор очень комфортно одному. Так вышло. Я так рос, наверное.

Напомним, Алексей Воробьев принял участие в республиканском празднике «Последний звонок» в Орше.

Алексей Воробьёв, NaviBand, Без билета. «Последний звонок». Республиканский праздник на СТВ

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе

Люди в материале: Алексей Воробьёв
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Он хоть и мальчик повзрослевший, но школьное время тоже вспоминает. Хулиганом был и этого не скрывает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не дай себя обмануть: в Гродно выпустили "гид" по новым медиа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика