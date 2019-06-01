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«Именно на молодёжь я хочу сделать ставку»: большое интервью главы «Беллегпрома» Татьяны Лугиной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе состоялось представление нового руководителя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной. Хотя как раз в официальном представлении она не особо-то и нуждалась: в отрасли ее хорошо знают, еще совсем недавно она возглавляла пинское «Полесье», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Другой вопрос, что вот на таких мероприятиях звучат цели и задачи для новых руководителей. Коллективу Татьяну Лугину представил курирующий отрасль вице-премьер. Игорь Ляшенко, в частности, поручил повысить эффективность работы организаций, деятельность маркетинговых служб по поиску новых рынков сбыта и партнеров. Был затронут и вопрос невостребованной продукции. До конца года излишних складских запасов не должно быть.
Ну а мы также решили задать Татьяне Лугиной несколько вопросов.
Какую одежду носит новая глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина
Юлия Огнева, СТВ:
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Юлия Огнева:
Татьяна Лугина:
Юлия Огнева:
Татьяна Лугина:
Юлия Огнева:
Татьяна Лугина:
«Сегодня важно понимать, кому и как мы будем продавать»
Юлия Огнева:
Татьяна Лугина:
Потому что та традиция, которая тянется долгие годы, – что мы произведем, а продадим какими-то дополнительными усилиями Минторга или Белкоопсоюза или за счет фирменной сети – она сегодня не имеет места быть. Потому что сегодня важно понимать, кому и как мы будем продавать. Сегодня реализация уже переходит в какую-то другую плоскость. Сетевые продажи, онлайн-продажи – то есть совершенно меняется форма продаж. Мы тоже к этому должны быть готовы, потому что это интернет-магазины развивать каждого предприятия либо организовывать интернет-площадку от нашего концерна.
Много идей. Это и организация шоу-рума какого-то всеобщего на базе Минска для того, чтобы все предприятия, которые входят в систему, могли быть представлены на какой-то площадке. Чтобы, если приезжают гости или делегации, или какие-то организации, которые хотят ознакомиться комплексно с предприятиями концерна, имели возможность это сделать на одной площадке и не тратили время на поездки в какие-то города, не очень логистически близкие от Минска.
«Сегодня сказать, что частный бизнес и госбизнес имеют какие-то неравные права, сложно»
Юлия Огнева:
Татьяна Лугина:
Понятно, что, возможно, какой-то частный бизнес где-то и делает акцент, что кто-то пользуется какими-то привилегиями, преимуществами. Но это не более пяти предприятий. А в состав концерна 80 предприятий входит, и все практически работают в равных условиях.
«Надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь»
Юлия Огнева:
Татьяна Лугина:
Юлия Огнева:
Татьяна Лугина:
«Мне хочется погрузиться в ассортимент и в ассортиментную политику наших предприятий»
Юлия Огнева:
Татьяна Лугина:
Второе – все-таки мне хочется погрузиться в ассортимент и в ассортиментную политику наших предприятий. Как мы видим не только экономику. Потому что мы часто на совещаниях собираемся, обсуждаем экономические критерии, рентабельность, реализацию, прибыль. А все-таки все это строится на таких фундаментах, как ассортимент, стратегия ассортиментной политики – для кого, для чего.
«Чтобы всё-таки молодежь любила белорусское»
Юлия Огнева:
Татьяна Лугина:
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Новости Беларуси. На неделе состоялось представление нового руководителя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной. Хотя как раз в официальном представлении она не...
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