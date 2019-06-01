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«Именно на молодёжь я хочу сделать ставку»: большое интервью главы «Беллегпрома» Татьяны Лугиной

02.06.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе состоялось представление нового руководителя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной. Хотя как раз в официальном представлении она не особо-то и нуждалась: в отрасли ее хорошо знают, еще совсем недавно она возглавляла пинское «Полесье», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Именно на молодёжь я хочу сделать ставку»: большое интервью главы «Беллегпрома» Татьяны Лугиной

Другой вопрос, что вот на таких мероприятиях звучат цели и задачи для новых руководителей. Коллективу Татьяну Лугину представил курирующий отрасль вице-премьер. Игорь Ляшенко, в частности, поручил повысить эффективность работы организаций, деятельность маркетинговых служб по поиску новых рынков сбыта и партнеров. Был затронут и вопрос невостребованной продукции. До конца года излишних складских запасов не должно быть.

Ну а мы также решили задать Татьяне Лугиной несколько вопросов.

Какую одежду носит новая глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина

Юлия Огнева, СТВ:
Татьяна Алексеевна, предыдущий руководитель концерна славился тем, что на всех интервью он говорил: «Вот, смотрите, на мне одежда белорусская». На вас одежда белорусская?

«Именно на молодёжь я хочу сделать ставку»: большое интервью главы «Беллегпрома» Татьяны Лугиной

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
На мне тоже одежда белорусская. К сожалению, фирмы, которая не входит в состав концерна «Беллегпром». Но это наши производители, наши швеи, частная форма собственности. Но это конкретно сегодня. А вообще в гардеробе как производители предприятий, входящих в состав концерна «Беллегпром», так и частного бизнеса.

Юлия Огнева:
Но это же все наша общая легкая промышленность?

Татьяна Лугина:
Конечно.

Юлия Огнева:
На мне, как думаете, костюм частника или государственной формы собственности?

Татьяна Лугина:
Я думаю, что государственная форма собственности. Достаточно лаконичный деловой стиль, привлекательный.

«Именно на молодёжь я хочу сделать ставку»: большое интервью главы «Беллегпрома» Татьяны Лугиной

Юлия Огнева:
«Центра моды» вот этот костюм.

Татьяна Лугина:
То, что надо такому человеку, как вы, в таком деле, каким вы занимаетесь.

«Сегодня важно понимать, кому и как мы будем продавать»

Юлия Огнева:
Много говорили о том, что вроде шить мы научились, а продавать еще не умеем. Согласны вы с этим?

Татьяна Лугина:
Да. Вы знаете, у нас есть квалифицированные специалисты. Это и технологи, и швеи, и конструкторская школа у нас достаточно развита. Но хромает маркетинг. Маркетинг именно в понимании взаимодействия маркетинговых служб и понимания рынка. Чувствовать ожидания потребителя – нам над этим надо усиленно работать.

«Именно на молодёжь я хочу сделать ставку»: большое интервью главы «Беллегпрома» Татьяны Лугиной

Потому что та традиция, которая тянется долгие годы, – что мы произведем, а продадим какими-то дополнительными усилиями Минторга или Белкоопсоюза или за счет фирменной сети – она сегодня не имеет места быть. Потому что сегодня важно понимать, кому и как мы будем продавать. Сегодня реализация уже переходит в какую-то другую плоскость. Сетевые продажи, онлайн-продажи – то есть совершенно меняется форма продаж. Мы тоже к этому должны быть готовы, потому что это интернет-магазины развивать каждого предприятия либо организовывать интернет-площадку от нашего концерна.

Много идей. Это и организация шоу-рума какого-то всеобщего на базе Минска для того, чтобы все предприятия, которые входят в систему, могли быть представлены на какой-то площадке. Чтобы, если приезжают гости или делегации, или какие-то организации, которые хотят ознакомиться комплексно с предприятиями концерна, имели возможность это сделать на одной площадке и не тратили время на поездки в какие-то города, не очень логистически близкие от Минска.

«Именно на молодёжь я хочу сделать ставку»: большое интервью главы «Беллегпрома» Татьяны Лугиной

«Сегодня сказать, что частный бизнес и госбизнес имеют какие-то неравные права, сложно»

Юлия Огнева:
Во время назначения глава государства говорил о необходимости создания равных условий хозяйствования. Вы чувствуете это неравенство? И если да, то в каком направлении можно выровнять эти условия?

Татьяна Лугина:
Сегодня сказать, что частный бизнес и госбизнес имеют какие-то неравные права, сложно. Да, у нас, возможно, есть какие-то пять национальных проектов, которые курируются на уровне главы государства и поддерживаются законодательными актами, указами. Но это гиганты промышленности, которые и должны на уровне государства поддерживаться.

Понятно, что, возможно, какой-то частный бизнес где-то и делает акцент, что кто-то пользуется какими-то привилегиями, преимуществами. Но это не более пяти предприятий. А в состав концерна 80 предприятий входит, и все практически работают в равных условиях.

«Именно на молодёжь я хочу сделать ставку»: большое интервью главы «Беллегпрома» Татьяны Лугиной

«Надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь»

Юлия Огнева:
Может быть, ИП, секонд-хенд?

Татьяна Лугина:
По секонд-хенду у меня есть своя точка зрения и по индивидуальным предпринимателям тоже.

Юлия Огнева:
Требует эта сфера какого-то дополнительного регулирования?

Татьяна Лугина:
Абсолютно. Надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация – что реально входит в подкатегорию секонд-хенд. На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами? В этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась.

«Именно на молодёжь я хочу сделать ставку»: большое интервью главы «Беллегпрома» Татьяны Лугиной

«Мне хочется погрузиться в ассортимент и в ассортиментную политику наших предприятий»

Юлия Огнева:
После того, как вы уже обоснуетесь в концерне «Беллегпром», на чем первом сосредоточите свое внимание?

Татьяна Лугина:
Для начала это те предприятия, которые у нас являются точками роста в концерне «Беллегпром» и на которые ставку делает вся страна. Это обязательное углубление в их экономику, погружение, понимание, как они видят развитие и дальнейшую перспективу в этих направлениях деятельности. Это обязательно.

Второе – все-таки мне хочется погрузиться в ассортимент и в ассортиментную политику наших предприятий. Как мы видим не только экономику. Потому что мы часто на совещаниях собираемся, обсуждаем экономические критерии, рентабельность, реализацию, прибыль. А все-таки все это строится на таких фундаментах, как ассортимент, стратегия ассортиментной политики – для кого, для чего.

«Именно на молодёжь я хочу сделать ставку»: большое интервью главы «Беллегпрома» Татьяны Лугиной

«Чтобы всё-таки молодежь любила белорусское»

Юлия Огнева:
И – что?

Татьяна Лугина:
Да. Ждет ли покупатель тот ассортимент, нужен ли он. Хочется, чтобы все-таки наши люди были одеты и красиво одеты именно в нашу продукцию. Будем прикладывать максимум усилий. И все свои ближайшие импульсы и энергетику направим на то, чтобы все-таки любовь к белорусской одежде у населения только прирастала и особенно – у молодежи. Потому что именно на молодежь я хочу сделать ставку, чтобы все-таки молодежь любила белорусское.

Люди в материале: Татьяна Лугина, Юлия Огнёва
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе состоялось представление нового руководителя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной. Хотя как раз в официальном представлении она не...
 
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