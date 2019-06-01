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Экскурс по замкам Беларуси, история найденного 1000-летнего шлема и яркие моменты последнего звонка. Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоги юбилейного саммита глав государств Евразийского экономического союза, история и тайны найденного в Бобруйске 1000-летнего шлема, самые знаковые замки Беларуси и яркие моменты последнего звонка.
Итак, главные темы уходящих семи дней – в итоговой программе «Неделя» – смотрите сегодня, 2 июня, в 19.30.
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Экскурс по замкам Беларуси, история найденного 1000-летнего шлема и яркие моменты последнего звонка. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги юбилейного...
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