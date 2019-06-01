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Здесь можно станцевать на балу и пожить в старинной спальне: что нужно знать туристу, отправляясь в Мирский замок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Основатель этого архитектурного комплекса пусть и не королевских кровей, но смог начать строительство грандиознейшего сооружения, которое входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Надворный маршалак ВКЛ Юрий Ильинич в XVI веке заложил Мирский замок как защиту от крымских татар и феодальных междоусобиц.
Елена Денис, заведующая отделом учета и хранения музейных фондов музея «Замковый комплекс «Мир»:
Что не удивительно, ведь Мирский замок после смерти основателя перешел на три столетия к самому могущественному роду ВКЛ – Радзивиллам. Были войны, модернизация, элитная охота и светские рауты. Сегодня в замке самая большая в стране коллекция вееров.
Дмитрий Манкевич, заведующий отделом по экскурсионной работе музея «Замковый комплекс «Мир»:
Надеть платье и туфли, припудрить нос, приклеить мушку, взять веер и через анфиладу залов добро пожаловать на бал. Полонез, падеграс – бальным танцам здесь обучат всех желающих.
Галина Буро, корреспондент:
Кстати, за успешно проведенную реставрацию Мирский замок получил награду Europa Nostra – так называемый европейский «Оскар» за сохранение культурного наследия. Комплекс современный и аутентичный одновременно.
Дмитрий Манкевич:
Стены замка хранят память еще и о заговорах, пытках и убийствах. Третий сын основателя был отравлен женой слуги. Преступление было раскрыто, женщину приговорили к смертной казни. А ее дух навсегда останется бродить по здешним коридорам.
Такие легенды о призраках, конечно, будоражат фантазию туристов (а их здесь больше 300 тысяч в год). В 2018-м поставили рекорд – в замке прошло 110 экскурсий за один день. Рекорд планируют побить уже в этом июне, когда тысячи иностранцев приедут в Беларусь на II Европейские игры. В тур-листе красной линией – убедиться своими глазами, что Беларусь действительно страна замков. А на память отчеканить «счастливый рубель».
Кэролайн Вилсон, туристка (Англия):
В 2018 году авторитетное британское издание опубликовало список красивейших замков Европы: Мирский вошел в десятку. Духовно его наполняют многочисленные фестивали, выставки, конференции и ежегодный Рождественский бал. Здесь снято 16 художественных фильмов. И, кстати, замок можно не просто посетить, но даже пожить в истории.
Елена Денис:
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Здесь можно станцевать на балу и пожить в старинной спальне: что нужно знать туристу, отправляясь в Мирский замок
Новости Беларуси. Основатель этого архитектурного комплекса пусть и не королевских кровей, но смог начать строительство грандиознейшего сооружения, которое...
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