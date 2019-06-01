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Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь

02.06.2019 22:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Брестская область получила возможность стать заметнее на биатлонной карте страны. Если раньше основные центры подготовки спортсменов располагались ближе к северу, то на неделе полноценный биатлонный комплекс открылся и в агрогородке Мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновленный спортивно-биатлонный комплекс

Два десятка мишенных установок из Раубичей, новые лыжероллеры, лыжи, смазки, тренировочные костюмы, современные пневматические винтовки. Подробности в репортаже Екатерины Жиляниной.

Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь

История спортивного комплекса в агрогородке Мир началась давно. Анна Мандрик помнит трассу с раннего детства.

Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь

Анна Мандрик:
Я помню, когда строилась лыжероллерная трасса, мы со школы все приходили и помогали создавать этот уют. По сравнению с теперешними условиями у нас, конечно, такого не было. Раньше была просто трасса, а сейчас для детей, я думаю, возможность здесь заниматься – вообще красота.

Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь

Детей Анна, как только подрастут, обязательно отдаст в местную школу. А пока по обновленному маршруту – пешие прогулки. Преобразился комплекс буквально на глазах.

Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь

Всё началось с того, что Александр Лукашенко случайно увидел по ТВ, как тренер сетует на плохие условия для занятий: инвентаря не хватает, а тот, что был, приходилось то и дело латать вручную. Президент поручил проблему решить, а проведя совещание в Барановичах в марте, лично заехал посмотреть комплекс и пообщаться с местными спортсменами. Тогда главе государства с гордостью продемонстрировали уже новенький инвентарь.

Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это у него будет для продвинутых ребятишек, которые могут, умеют и пойдут вперед. Но тут же разные будут дети. И Телеханы должны сделать хорошие лыжи. К зиме всё должно быть.

Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь

Прямо на месте созрело еще одно поручение: реконструировать комплекс.

Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь

Место здесь хорошее, база есть – почему не воспользоваться и не довести до ума?

«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в Мире

На такой результат Вячеслав Богуш – тот самый тренер, латавший инвентарь – даже не рассчитывал.

Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь

Говорит, теперь для тренировок есть буквально всё: и трасса, и лыжи, и патроны – только занимайся. Теперь ждут, когда смогут встать на пластиковые лыжи, сделанные в Беларуси.

Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь

Вячеслав Богуш, тренер специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Барановичского района:
Начинал делать вместе с директором школы. Ходили по кругу тут, меряли всё, отмечали, чтобы уклон был. Чтобы ближе к Раубичам.

«При соответствующем подходе отсюда должны выходить олимпийские чемпионы»: Барауля об обновлённом спорткомплексе в аг. Мир

Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь

Люди в материале: Анна Мандрик, Александр Лукашенко, Вячеслав Богуш
 
 
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Новости Беларуси. Брестская область получила возможность стать заметнее на биатлонной карте страны. Если раньше основные центры подготовки спортсменов...
 
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