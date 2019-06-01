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Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Брестская область получила возможность стать заметнее на биатлонной карте страны. Если раньше основные центры подготовки спортсменов располагались ближе к северу, то на неделе полноценный биатлонный комплекс открылся и в агрогородке Мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Два десятка мишенных установок из Раубичей, новые лыжероллеры, лыжи, смазки, тренировочные костюмы, современные пневматические винтовки. Подробности в репортаже Екатерины Жиляниной.
История спортивного комплекса в агрогородке Мир началась давно. Анна Мандрик помнит трассу с раннего детства.
Анна Мандрик:
Детей Анна, как только подрастут, обязательно отдаст в местную школу. А пока по обновленному маршруту – пешие прогулки. Преобразился комплекс буквально на глазах.
Всё началось с того, что Александр Лукашенко случайно увидел по ТВ, как тренер сетует на плохие условия для занятий: инвентаря не хватает, а тот, что был, приходилось то и дело латать вручную. Президент поручил проблему решить, а проведя совещание в Барановичах в марте, лично заехал посмотреть комплекс и пообщаться с местными спортсменами. Тогда главе государства с гордостью продемонстрировали уже новенький инвентарь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прямо на месте созрело еще одно поручение: реконструировать комплекс.
Место здесь хорошее, база есть – почему не воспользоваться и не довести до ума?
На такой результат Вячеслав Богуш – тот самый тренер, латавший инвентарь – даже не рассчитывал.
Говорит, теперь для тренировок есть буквально всё: и трасса, и лыжи, и патроны – только занимайся. Теперь ждут, когда смогут встать на пластиковые лыжи, сделанные в Беларуси.
Вячеслав Богуш, тренер специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Барановичского района:
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Новости Беларуси. Брестская область получила возможность стать заметнее на биатлонной карте страны. Если раньше основные центры подготовки спортсменов...
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