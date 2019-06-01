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«При соответствующем подходе отсюда должны выходить олимпийские чемпионы»: Барауля об обновлённом спорткомплексе в аг. Мир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После масштабной реконструкции спорткомплекса в Мире лыжероллерную трассу расширили, удлинили, добавили несколько дополнительных кругов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Теперь можно выбирать из шести маршрутов, проводить соревнования и тренироваться одновременно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Барауля, заместитель министра спорта Беларуси:
Биатлонист местной школы Иван Круглов и без того показывает неплохие результаты. На следующем «Снежном снайпере» обещает выступить гораздо лучше.
Иван Круглов:
В общем, биатлон рождается здесь. И кто знает: может быть, и национальная сборная когда-нибудь пополнит резерв выросшими в агрогородке Мир чемпионами.
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«При соответствующем подходе отсюда должны выходить олимпийские чемпионы»: Барауля об обновлённом спорткомплексе в аг. Мир
Новости Беларуси. После масштабной реконструкции спорткомплекса в Мире лыжероллерную трассу расширили, удлинили, добавили несколько дополнительных кругов,...
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