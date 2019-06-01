ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в Мире

02.06.2019 21:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В спортивном комплексе в агрогородке Мир прежде всего не хватало достойного стрельбища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновленный спортивно-биатлонный комплекс

Размеры имеющегося не позволяли полноценно отрабатывать навыки, ведь по правилам биатлона мишень должна располагаться на расстоянии 50 метров от стрелка (иначе только пневматика). То ли дело сейчас.

«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в Мире

Не удержался даже губернатор: после торжественной церемонии открытия продемонстрировал свою спортивную форму.

«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в Мире

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
Стрельба пока не очень, вы видите. Потому что две из пяти – это не очень, все-таки надо заниматься. Я в основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы. У нас в Бресте есть прекрасная лыжероллерная трасса. Зимой, конечно, на лыжах. Люблю поплавать. Раньше играл в футбол.

«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в Мире

Комплекс делали, как говорится, на перспективу. Сейчас в школе занимаются около 50 человек, но после реконструкции ждут наплыв. Из Барановичей желающих будет возить автобус. Такая база в области – единственная, не говоря уже про район.

«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в Мире

Анатолий Лис:
В Барановичах проживают 180 тысяч населения, а в Барановичском районе – около 60. Здесь достаточное количество как молодежи, так и детей и старшего возраста людей, которые хотят заниматься спортом. Здесь же не только для спортивных соревнований. В любое время человек может прийти – здесь есть пункт проката и лыжероллеров, и роликов – и в лесу сосновом отдохнуть, позаниматься спортом. Это прекрасно.

«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в Мире

Люди в материале: Анатолий Лис
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В спортивном комплексе в агрогородке Мир прежде всего не хватало достойного стрельбища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Сегодня это...
 
Новости дня
Новости разные
 
На остановках Бреста появились электронные табло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика