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«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в Мире
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В спортивном комплексе в агрогородке Мир прежде всего не хватало достойного стрельбища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Размеры имеющегося не позволяли полноценно отрабатывать навыки, ведь по правилам биатлона мишень должна располагаться на расстоянии 50 метров от стрелка (иначе только пневматика). То ли дело сейчас.
Не удержался даже губернатор: после торжественной церемонии открытия продемонстрировал свою спортивную форму.
Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
Комплекс делали, как говорится, на перспективу. Сейчас в школе занимаются около 50 человек, но после реконструкции ждут наплыв. Из Барановичей желающих будет возить автобус. Такая база в области – единственная, не говоря уже про район.
Анатолий Лис:
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Новости Беларуси. В спортивном комплексе в агрогородке Мир прежде всего не хватало достойного стрельбища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Сегодня это...
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